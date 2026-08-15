طلاب جامعة المنوفية يحصدون المركز الأول في مسابقة «Innovative Bridge Competition IBC 2026»

حقق طلاب قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية المركز الأول مناصفة في مسابقة Innovative Bridge Com الله petition (IBC 2026)، التي استضافتها كلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها.

وجاء التتويج من خلال فريقي The Titans وCivil Force 5، بعد منافسة قوية بين 18 فريقًا يمثلون 11 جامعة مصرية، وخضوع النماذج المشاركة لتقييم لجنة متخصصة من أساتذة الهندسة المدنية وفقًا لمعايير فنية وهندسية محددة.

وشاركت جامعة المنوفية بثلاثة فرق، نجحت جميعها في التأهل إلى التصفيات النهائية، قبل أن يتوج فريقا The Titans وCivil Force 5 بالمركز الأول مناصفة، في إنجاز يعكس قدرة الطلاب على توظيف معارفهم الهندسية في تصميم وتنفيذ نماذج مبتكرة تجمع بين خفة الوزن والقدرة على التحمل.

كما أظهرت النماذج المشاركة كفاءة متميزة في التصميم والتنفيذ؛ حيث بلغ وزن أحد النماذج 1.30 كجم مع قدرة تحمل وصلت إلى 170 كجم، فيما بلغ وزن نموذج آخر 1.05 كجم وقدرته على التحمل 130 كجم.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية المسابقات الهندسية في تنمية مهارات الطلاب في التصميم والتنفيذ والعمل الجماعي وحل المشكلات والابتكار، وإتاحة فرص حقيقية أمامهم لتطبيق العلوم والمعارف الأكاديمية في مشروعات عملية، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة ودعم جهود التنمية الهندسية والعمرانية.