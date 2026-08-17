محافظ المنوفية يفاجئ مستشفى الصحة النفسية ويعنف رئيس مدينة شبين الكوم

فاجأ اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بميت خلف، وذلك في إطار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والاطمئنان على انتظام العمل والانضباط الإداري.

حيث تفقد محافظ المنوفية عددًا من الأقسام بالمستشفى شملت عيادة المراهقين ومكتب شئون المرضى ، الاستقبال ، الداخلي للرجال، والمغسلة، مخزن الورقيات ، وإستمع الي شرح عن آلية العمل والخدمات المقدمة ونسب المترددين وكافة التحديات ، ووجه المحافظ بضرورة زيادة عدد الأسرة بالمستشفى لاستقبال أعداد أكبر من المرضى بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، لافتاً أنه تم التنسيق مع الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان لنزول لجنة غداً لحصر كافة الاحتياجات الفعلية للمستشفى وبحث سبل توفيرها ، مؤكداً علي ضرورة حسن معاملة المرضي وتوفير بيئة علاجية مناسبة تساعدهم على سرعة الاستجابة للبرامج العلاجية والتأهيلية .

وخلال الجولة ، عنف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بشأن تكدس الإشغالات بمحيط مجمع مستشفيات ميت خلف ويأمر بإزالتها فوراً للارتقاء بمستوي الخدمات ، كما كلف المحافظ بتركيب مطبات صناعية بالمنطقة إستجابة لشكاوي المواطنين وحفاظاً علي سلامتهم .

هذا وأكد محافظ المنوفية أن ملف الصحة يأتي على رأس أولويات المحافظة، وأن المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية تستهدف الوقوف على أرض الواقع على مستوى الخدمات، ورصد أي معوقات أو أوجه قصور والعمل على سرعة تلافيها، مشددًا على أن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن مسئولية مشتركة تتطلب الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.