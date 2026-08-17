محافظ المنوفية يلتقي رئيس قطاع الكهرباء الجديد لبحث تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

التقى اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، المهندس أيمن صدقي رئيس قطاع التفتيش والمشرف علي قطاع كهرباء المنوفية الجديد خلفاً للمهندسة آمال بركات ، لبحث عدد من ملفات منظومة العمل ، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء، رحب محافظ المنوفية برئيس قطاع التفتيش والمشرف علي قطاع كهرباء المنوفية الجديد ، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة وقطاع الكهرباء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمواطنين، هذا وقد تناول اللقاء متابعة أهم الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع علي مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة والمرور الميداني علي كافة مشروعات القطاع باعتباره أحد القطاعات الحيوية والتعاون الدائم والمستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل المعوقات والاستجابة لشكاوى المواطنين لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.