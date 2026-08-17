مياه المنوفية: غدا قطع المياه عن 3 مدن بالمحافظة لأعمال التطهير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه غدا الثلاثاء عن مدينة منوف وبعض القرى التابعة لها ومدينة سرس الليان ومدينة الباجور.

يأتي ذلك من الساعة 9 صباحا حتي 3 عصراََ ؛ لعمل الغسيل الدورى للخزانات وشبكات المياه وكذلك لإجراء غسيل استثنائي بمحطة مياه الحامول البحارى.

وأوضحت الشركة أنه المناطق المتأثرة هي الوحدة المحلية بالحامول ومدينة منوف واالقري التابعة لها ( برهيم ،كفر السنابسة ، تتا ،غمرين ) ، مدينة سرس الليان ، مدينة الباجور .

وتهيب الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز اتخاذ اللازم وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة المذكورة .