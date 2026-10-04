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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند: احتجاجات متواصلة لليوم الثالث للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات

الهند
الهند
أ ش أ

تظاهر آلاف الهنود، اليوم /الأحد/، لليوم الثالث على التوالي للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.

وشهدت مدينة مومباي، اليوم، مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف وهم يلوحون بالأعلام الهندية مرددين هتافات تطالب برحيل رئيس مفوضية الانتخابات، جيانيش كومار.. حسبما ذكرت شبكة /تشانيل نيوز آشيا/ الإخبارية.

وانطلقت الاحتجاجات، أول أمس /الجمعة/، مطالبة رئيس مفوضية الانتخابات في الهند، جيانيش كومار، بالاستقالة؛ على خلفية اتهامات بوقوع تجاوزات ومخالفات خلال عملية واسعة النطاق لمراجعة السجلات الانتخابية أفضت إلى شطب ملايين الأسماء من القوائم.

ومن جهتها، رفضت مفوضية الانتخابات الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب أي مخالفات، في حين لم يصدر أي تعقيب شخصي من كومار حول الأمر.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الهندية فتح تحقيق رسمي في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهها متظاهرون ضد عناصر أمن في العاصمة نيودلهي.

وجاءت الاتهامات بالتحرش عقب حملة توقيقات نفذتها الشرطة بحق عشرات المتظاهرين بالقرب من الساحة المخصصة للاحتجاجات الحكومية في منطقة "جانتار مانتار" بنيودلهي.

وقالت شرطة نيودلهي -في بيان لها-: "تم التقدم ببلاغات تتضمن مزاعم تحرش جنسي قدمتها ثلاث صحفيات ضد ضباط شرطة"، متعهدة بإجراء "تحقيق نزيه ومحايد".

وكانت الشرطة الهندية، قد اعتقلت أمس /السبت/، عدة أشخاص في العاصمة (نيودلهي)، مع إحباطها لليوم الثاني من الاحتجاجات بدعم من حزب "كوكروات جانتا"، ومجموعات معارضة أخرى؛ احتجاجا على التعديلات المدخلة على قوائم الناخبين.

ويقول المتظاهرون إن هذه التعديلات تصب في مصلحة الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مطالبين باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات الهندي.

ومن جانبها، تؤكد مفوضية الانتخابات -التي طالما اُعتبِرت واحدة من أكثر المؤسسات موثوقية في البلاد- أن هذه العملية تهدف حصرا إلى إزالة الناخبين المكررين أو المتوفين أو غير المؤهلين.

رئيس مفوضية الانتخابات مدينة مومباي الهند

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