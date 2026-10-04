مقترح أمريكي بإجراء محادثات ثلاثية جديدة مع أوكرانيا وروسيا بنهاية أكتوبر

إقترحت الولايات المتحدة إجراء محادثات ثلاثية جديدة مع أوكرانيا وروسيا على المستوى التقني بحلول نهاية أكتوبر.

وفي حديثه إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتز في كييف، قال زيلينسكي إنه تحدث مع الفريق التفاوضي الأمريكي أمس وأكد أن أوكرانيا جاهزة للمشاركة.

وأضاف "اليوم، الجانب الأمريكي على اتصال بكل من أوكرانيا وروسيا ويقترح عقد اجتماع ثلاثي على المستوى التقني بحلول نهاية أكتوبر."

وأضاف : كييف منفتح على عقد المحادثات في الإمارات العربية المتحدة، التي استضافت سابقًا مفاوضات برعاية أمريكية، أو في دولة أخرى يقترحها واشنطن.

وأشار إلى أن الاقتراح نفسه ليس جديدًا تمامًا حيث كانت واشنطن تعمل بالفعل نحو عقد اجتماع ثلاثي آخر على المستوى التقني.

وزاد : الولايات المتحدة تتعامل بنشاط مع الجانبين. وأعلم أنهم سيقترحون هذا للجانب الروسي أيضًا، أو ربما فعلوا ذلك بالفعل. سننتظر الرد."

وختم : لا يوجد بعد اجتماع أو مكان مؤكد. الخطوة التالية تعتمد على رد موسكو.