محافظ المنوفية يدشن أولى فعاليات مبادرة " كلنا عندك" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

دشن اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، أولى فعاليات مبادرة «كلنا عندك» لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك من أمام مقر ديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم، بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة المنوفية، في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، جاء ذلك بحضور المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية.

حيث تفقد محافظ المنوفية سيارات المبادرة، والتي تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية ذات الجودة العالية، والتي يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يلبي احتياجات الأسر ويوفر لهم السلع الأساسية بصورة مباشرة، مؤكداً أننا نستهدف توسيع خدمات مبادرة «كلنا عندك» في إطار خطة المحافظة للتوسع في المنافذ والمبادرات التي تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتحقيق استقرار الأسواق.

ووجه محافظ المنوفية بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمبادرات التموينية بالتنسيق الكامل بين مديرية التموين والوحدات المحلية لاختيار المواقع المناسبة لضمان الوصول لأهالينا بربوع المحافظة ، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة وجودتها، والالتزام الكامل بالأسعار المعلنة، مشدداً على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تولي ملف توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق أولوية كبرى، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن توافر مختلف احتياجات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية، ويحافظ على استقرار الأسواق.