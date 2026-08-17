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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة المنوفية الأزهرية تعلن عن 121 فرصة للاستعانة بعاملات رياض الأطفال

فرصة عمل
فرصة عمل
مروة فاضل

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، برئاسة الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، عن فتح باب التقديم للاستعانة بعدد (١٢١) عاملة رياض أطفال بالمعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة والاحتياج الفعلي للمعاهد.

وتؤكد المنطقة أن الأولوية في الاختيار والتعاقد ستكون للمتعاقدات السابقات اللاتي سبق لهن العمل بالمعاهد الأزهرية في وظيفة عاملة رياض أطفال، وذلك بشرط استيفائهن جميع الشروط والضوابط المقررة، مع تقديم إفادة من شيخ المعهد بحسن الأداء في العمل.

وفي حال عدم استكمال العدد المطلوب من المتعاقدات السابقات المستوفيات للشروط، سيتم النظر في طلبات المتقدمات الجدد، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة والاحتياج الفعلي للمعاهد.

وجاءت شروط التقديم: ألا يزيد سن المتقدمة على ٦٠ عامًا وقت التقديم٫ أن تكون خالية من الأمراض المعدية، بموجب شهادة صحية معتمدة٫ أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأطفال٫ أن تكون حسنة السير والسلوك٫ أن تكون من سكان المنطقة التابعة لها الإدارة التعليمية٫ استيفاء جميع الشروط والضوابط المقررة.

يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦، وفقًا للجدول المحدد لكل إدارة تعليمية.

ويتم التقدم للوظائف في ديوان عام الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية – إدارة التعيينات، وفقًا للمواعيد المحددة لكل إدارة.

 وناشدت الإدارة المتقدمات الالتزام بالموعد المحدد للإدارة التعليمية التابعة لها، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، وكافة المستندات المطلوبة والتقدم لا يُعد قبولًا أو ضمانًا للتعاقد، وإنما يتم الاختيار وفقًا للأولوية المقررة، ومدى توافر الشروط، والاحتياج الفعلي للمعاهد، واستكمال العدد المطلوب.

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