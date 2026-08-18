اليوم.. قطع المياه عن 3 مدن بالمنوفية لأعمال التطهير| تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه اليوم، الثلاثاء، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصراََ عن مدينة منوف وبعض القرى التابعة لها ومدينة سرس الليان ومدينة الباجور.

يأتي ذلك لعمل الغسيل الدورى للخزانات وشبكات المياه، وكذلك لإجراء غسيل استثنائي بمحطة مياه الحامول البحارى.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة هي الوحدة المحلية بالحامول ومدينة منوف والقرى التابعة لها (برهيم، وكفر السنابسة، وتتا، وغمرين"، ومدينة سرس الليان، ومدينة الباجور.

وأهابت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز اتخاذ اللازم وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة المذكورة.