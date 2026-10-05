رئيس البورصة: الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من استخدام المشتقات المالية

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل حاليًا على مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز السيولة وتنشيط التداول، موضحًا أن إعادة تنشيط آلية الاقتراض بغرض البيع من الملفات التي يجري العمل عليها حاليًا، مع توقعات ببدء تفعيلها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة حجم السيولة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج مال وأعمال، عبر قناة إكسترا نيوز، أن البورصة مستمرة في مساعدة الشركات على تطبيق مزيد من التكنولوجيا المالية التي تسمح بالتعاقد عن بُعد، بما يساعد على اجتذاب أعداد أكبر من المستثمرين، إلى جانب العمل على تنشيط مزودي السيولة وصانعي السوق.

وأشار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من استخدام المشتقات، فضلًا عن انتظار دخول نوع جديد من الصناديق إلى السوق، وهي صناديق التحوط.

ولفت، إلى أن البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة الاستفادة من الطفرة الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي في الرقابة على التداول والإفصاح، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي أصبح جزءًا مستمرًا من العمل والاستفادة منه، وكاشفًا عن العمل على تطوير نظام التداول الأساسي في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

