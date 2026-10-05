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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير التعليم ومحافظ الغربية يعقدان اجتماعًا مع مديري الإدارات لمتابعة انتظام الدراسة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا بديوان عام محافظة الغربية، مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية، واستعراض الموقف التنفيذي لخطط تطوير المنظومة التعليمية بمدارس المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

حضر الاجتماع الدكتور احمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وناصر اسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل 

في مستهل الاجتماع، ثمّن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في دعم العملية التعليمية بمدارس المحافظة، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء.

جهود وزير التربية والتعليم 

كما ثمّن الوزير جهود المعلمين والقيادات التعليمية بالمحافظة، ودورهم في النهوض بالعملية التعليمية والحفاظ على انتظام وانضباط العمل داخل المدارس، مؤكدًا أن المعلم يمثل محورًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، موجها لهم التهنئة بمناسبة يوم المعلم.

وشدد الوزير على أهمية تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومتابعة تنفيذ الخطط الدراسية، والاهتمام بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب، مؤكدًا أن مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية تمثل محورًا أساسيًا في متابعة تنفيذ توجهات الوزارة وتحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع.

تحسين خدمات تعليمية 

ووجه الوزير بضرورة استمرار المتابعة اليومية للمدارس، وسرعة رصد أي تحديات أو معوقات تواجه العملية التعليمية والتعامل معها بصورة فورية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والتحقق من نسب حضور الطلاب بالمدارس، والتأكد من تحقيق الانضباط والالتزام باللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

كما وجّه الوزير مديري الإدارات التعليمية بضرورة العمل على القضاء على أي فترات مسائية بالمدارس الابتدائية، بدءًا من العام الدراسي المقبل من خلال مواصلة التوسع في الإنشاءات بالتنسيق مع المحافظة وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

وأكد الوزير كذلك على ضرورة متابعة المستوى التعليمي للطلاب، وخاصة في المراحل التعليمية الأولى، والتأكد من إتقانهم مهارات القراءة والكتابة، باعتبارها أساسًا لبناء قدراتهم التعليمية في المراحل التالية وإعدادهم بصورة جيدة للمستقبل.

التنسيق بين الإدارات التعليمية 

ووجّه الوزير أيضا مديري الإدارات التعليمية، بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بمواصلة دورهم التربوي والتوعوي في غرس قيم الانتماء والولاء والمسئولية الوطنية لدى الطلاب، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الوعي الوطني لدى أبنائنا الطلاب، وتقديرهم لتضحيات أبطال القوات المسلحة في سبيل الوطن.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل المتابعة الميدانية لمختلف المحافظات؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية، والتأكد من تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع، ورصد التحديات والتعامل معها بصورة عاجلة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

ارتقاء مستوي الخدمات 

من جانبه، أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي ملف التعليم اهتمامًا كبيرًا، وتحرص على دعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم؛ لتنفيذ خطط تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج بما يخدم الطلاب وأولياء الأمور.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات المدارس التعليمية

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