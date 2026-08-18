نصب على مواطنين.. الداخلية تكشف حقيقة الادعاء باقتحام منزل شخص بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء القائم على النشر قيام أفراد الشرطة بمركز شرطة أشمون بالمنوفية باقتحام منزله وتحطيم محتوياته دون وجه حق.

بالفحص، تبين أنه بتاريخى 27 و30 يوليو المنقضى، تلقى مركز شرطة أشمون بلاغا من 3 أشخاص وسيدة بتضررهم من القائم على النشر ووالده، مقيمين بدائرة المركز، لقيامهما بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها فى أعمال تجارية لهم مقابل أرباح نصف سنوية، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد أصل المبالغ لهم، وباستهدافهما وفقاً لإجراءات مقننة تبين عدم تواجدهما بمنزلهما.

وبتاريخ 11 الجارى، تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف القائم على النشر بادعائه الكاذب، وقيامه بنشر شكواه بمواقع التواصل الاجتماعى لغل يد ضباط المركز عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، والاستفادة من ذلك قضائياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على النيابة العامة التحقيق قررت حبسهما على ذمة التحقيقات "ما زالا قيد الحبس".





