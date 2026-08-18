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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب وزير التعليم بكشف خطة ضبط العام الدراسي الجديد ومدى الاستعداد للبكالوريا

وزير التعليم
وزير التعليم
ماجدة بدوى

طالب النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوضيح خطة الوزارة الكاملة لضمان انطلاق العام الدراسي الجديد بصورة منتظمة ومستقرة، في ظل زيادة أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يومًا، مؤكدًا أهمية التأكد من جاهزية المدارس واستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات قبل استقبال الطلاب.

وتساءل عبد اللطيف عن آليات الوزارة لمتابعة الكثافات الطلابية داخل الفصول، ومدى قدرة المديريات والإدارات التعليمية على الالتزام بالحد الأقصى المقرر، بحيث لا تتجاوز أعداد الطلاب 50 طالبًا في الفصل الواحد، مشددًا على أن ضبط الكثافات يمثل عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة الحقيقية من أيام الدراسة.

الانتهاء من إجراءات استلام وتوزيع الكتب الدراسية

كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بسرعة الانتهاء من إجراءات استلام وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب، مع ضرورة متابعة التزام المدارس بخطط توزيع المناهج الدراسية منذ الأسبوع الأول، وضمان شرح المقررات وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، إلى جانب تكثيف الاهتمام بمهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية باعتبارها أساسًا لاستكمال المسار التعليمي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالكشف عن آخر الاستعدادات الخاصة بتطبيق نظام البكالوريا المصرية، وموعد إصدار القرارات الوزارية المنظمة لها، إلى جانب توضيح الإجراءات المتخذة لضمان انضباط المدارس وتطبيق لوائح التحفيز والانضباط التربوي بحسم، مع التأكيد على عدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من جهات محددة، وترك حرية اختيار مكان الشراء لهم وفق المواصفات والألوان التي تحددها الإدارات التعليمية.

شعبان رأفت مجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم

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