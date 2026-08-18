حرس الحدود يتعاقد مع يوسف وجيه لاعب منتخب الشباب قادما من البرتغال

أنهى نادي حرس الحدود إجراءات التعاقد مع يوسف وجيه لاعب منتخب مصر للشباب السابق قادما من رحلة احترافية خاضها في الملاعب البرتغالية بعدما خاض خلالها تجارب مختلفة أسهمت في صقل موهبته ومنحته خبرات فنية وتكتيكية مميزة.

ويسعى يوسف وجيه إلى استغلال محطة حرس الحدود من أجل استعادة الظهور بقوة في الكرة المصرية وتقديم نفسه بشكل مميز خاصة في ظل الخبرات التي اكتسبها خلال فترة احترافه الأوروبي.

وكان اللاعب قد بدأ رحلته بانتقاله إلى نادي رايو آفي قبل أن يخوض تجربة مع ليتشويس ثم ظهر ضمن صفوف فريق براجا البرتغالي كما ارتدى قميص منتخب مصر للشباب.

وانضم اللاعب إلى تدريبات فريقه الجديد تحت قيادة المدرب محمد مكي بعد اجراء الكشف الطبي واجتيازه كافه الاختبارات والفحوصات اللازمة وظهوره بشكل مميز ولافت للنظر وهو ما دفع النادي في انجاز التعاقد معه في اطار خطة النادي في ضم العناصر الشابه الواعدة.