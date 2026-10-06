نهلة الصعيدي تستقبل طلاب كلنتان الماليزية في برنامج للتعريف بالأزهر

بدأت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، فعاليات البرنامج التعريفي الذي يقدمه المركز لطلاب ولاية كلنتان الماليزية، في إطار تعريفهم بالأزهر الشريف ومراحل تطوره، والتعرف على دوره العلمي والفكري والحضاري، وما يضمه من مؤسسات تعليمية وبحثية.

وشارك في فعاليات البرنامج الدكتور عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، إلى جانب مروان بن محمد، المستشار التعليمي لولاية كلنتان الماليزية، ونواوي، مساعد المستشار التعليمي.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة نهلة الصعيدي عن ترحيبها بالطلاب الماليزيين، مؤكدة أن زيارتهم للأزهر تتيح لهم التعرف بصورة مباشرة على تجربته العلمية، وما يقدمه للطلاب من مجالات متنوعة للمعرفة، فضلًا عن البرامج التعليمية والثقافية التي تستهدف الطلاب الوافدين.

وحثت الطلاب على استغلال فترة وجودهم في مصر والاستفادة من الفعاليات والبرامج التي ينظمها الأزهر، لما توفره من فرصة لتعزيز معارفهم وتوسيع خبراتهم العلمية والثقافية، إلى جانب التعرف على طبيعة الحياة التعليمية داخل المؤسسة الأزهرية.

ويتضمن البرنامج عددًا من الأنشطة والزيارات التي تتيح للطلاب التواصل مع قيادات الأزهر والتعرف على مسيرته، إلى جانب زيارة جامعة الأزهر ومختلف قطاعاتها التعليمية، والتعرف على المراكز البحثية التابعة لها.

كما يتعرف الطلاب خلال البرنامج على الخدمات التعليمية والتدريبية والأنشطة التي يوفرها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بما يساعدهم على تكوين صورة متكاملة عن المؤسسات والبرامج التي تخدم الطلاب الوافدين داخل الأزهر الشريف.