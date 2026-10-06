مستشارة شيخ الأزهر تبحث مع وفد جزر القمر احتياجات الطلاب الوافدين

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وفدًا من سفارة جمهورية جزر القمر بالقاهرة، برئاسة الوزير المفوض عبد العزيز مدهوما، والملحق الدبلوماسي عمر جمال الدين أبو بكر، لبحث احتياجات طلاب جزر القمر الدارسين بالأزهر الشريف، وسبل توفير الدعم والرعاية اللازمة لهم.

وتناول اللقاء عددًا من الجوانب التعليمية والخدمية، إلى جانب مناقشة سبل تيسير الإجراءات المرتبطة بالدراسة، بما يساعد الطلاب على الاستفادة من الخدمات والبرامج التعليمية التي يوفرها الأزهر الشريف.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي حرص الأزهر الشريف على رعاية طلاب جزر القمر، إلى جانب جميع الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أهمية الوقوف على احتياجاتهم بصورة مستمرة والعمل على تذليل ما قد يواجهونه من تحديات خلال مسيرتهم التعليمية.

وأوضحت أن رعاية الطلاب الوافدين تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، وتعزيز استفادتهم من البرامج والخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف، بما يدعم مسيرتهم الدراسية.

وفي وقت سابق، كرّمت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عددًا من الطلاب المتفوقين بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

وجاء التكريم عقب اجتياز الطلاب الاختبارات التي أجرتها اللجنة العلمية بالمدرسة وشيوخها في حفظ القرآن الكريم وتجويده، تقديرًا لتميزهم، وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق وبذل المزيد من الجهد في مسيرتهم التعليمية.