ببدلة سوداء.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور



شاركت المطربة بوسي جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

تفاصيل اطلالة بوسي



وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس ملفته، حيث ارتديت بدله سوداء مطرزه بالفضى وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتعتاد بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.





وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



