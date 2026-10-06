قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات تؤتي ثمارها وإيران لم تصدّر أي نفط خام الشهر الماضي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط مدينة طولكرم بفلسطين
موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا والقنوات الناقلة
دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.. مسلسلات جسدت انتصارات أكتوبر
وزير حرب الاحتلال يرفع حالة التأهب عشية 7 أكتوبر.. وبن جفير يقود حملة هدم بالطور
الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بمساعدات انسانية عبر قافلة «زاد العزة» 290
رفع عداد الكهرباء لهذا السبب
الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد
أعلام وكلمات وطنية بالإذاعة|40 صورة ترصد احتفالات المدارس بذكرى انتصارات أكتوبر
كيفية إخراج الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة.. الإفتاء توضح
بشرى لأصحاب المخابز.. تراجع أسعار الدقيق وقرارات جديدة لضبط سوق الأقماح
أحد أعلام التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى القارئ والمبتهل الشيخ محمد عمران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامع الأزهر يناقش الرعاية النفسية للمرأة في هدي الكتاب والسنة ويحذر من مخاطر متلازمة القلب المنكسر

الجامع الأزهر يناقش الرعاية النفسية للمرأة في هدي الكتاب والسنة ويحذر من مخاطر متلازمة القلب المنكسر
الجامع الأزهر يناقش الرعاية النفسية للمرأة في هدي الكتاب والسنة ويحذر من مخاطر متلازمة القلب المنكسر
إيمان طلعت

عقد الجامع الأزهر الشريف ندوته الأسبوعية ضمن برامجه التوعوية الموجهة للمرأة والأسرة، تحت عنوان "الرعاية النفسية للمرأة في هدي الكتاب والسنة"، للوقوف على المنهج الإسلامي والتأصيل العلمي لكيفية صون الصحة النفسية للمرأة وحمايتها من الضغوط الحياتية.

شهدت الندوة حضور الدكتورة إيمان راشد، أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر، والدكتورة أماني محمد شعبان، مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية، والدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.

النساء شقائق الرجال

في مستهل الندوة، أكدت الدكتورة أماني محمد شعبان، أن الرعاية النفسية للمرأة تتجلى في التشريع الإسلامي من خلال تكريمها وحفظ حقوقها والاعتراف بطبيعتها الفطرية والعاطفية، مستشهدة بقول النبي ﷺ: "إنما النساء شقائق الرجال".

وأوضحت أن المنهج النبوي أولى استقرار المرأة النفسي عناية خاصة من خلال؛ حسن العشرة والرفق، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقوله ﷺ: "رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير"، والحث على الاستماع لحديث المرأة واستشارتها وتطييب خاطرها لتخفيف أعباء المسؤولية، وكفالة حق التملك والحرية المالية المستقلة دون وصاية، مما يعزز شعورها بالأمان والاطمئنان.

من جانبها، ربطت د. إيمان راشد، بين السلامة النفسية والصحة الجسدية، موضحة أن القلب يتأثر بشكل مباشر بالمشاعر؛ حيث يؤدي الحزن الشديد والضغط العصبي إلى إفراز هرمونات التوتر مثل (الأدرينالين والكورتيزول)، مما يسبب اضطراباً في ضغط الدم وضررًا مؤقتًا في وظيفة عضلة القلب.

وأشارت د. إيمان راشد، إلى أن الأبحاث الطبية أثبتت أن النساء أكثر تأثراً بالإجهاد النفسي والعاطفي مقارنة بالرجال، وأكثر عرضة للإصابة بـ "متلازمة القلب المنكسر" نتيجة حساسية الاستجابة الهرمونية والوعائية لديهن، مؤكدة أن القرآن الكريم سبّق العلوم الحديثة في مراعاة هذا الجانب من خلال النهي المباشر عن الحزن والترهيب من آثاره، كما في قوله تعالى للسيدة مريم: {وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي}.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة سناء السيد، أن أحكام الشريعة تمثل منظومة متكاملة لترميم الأرواح وحمايتها من الهشاشة النفسية، مشيرة إلى أن الإسلام شرع "التفريغ الوجداني" عبر بث الشكوى لله، وكان من دعاء النبي ﷺ اليومي: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن".

واستدلت الدكتورة سناء بالنصوص القرآنية التي سجلت أدق اللحظات الوجدانية للمرأة ورعت مشاعرها، كقوله تعالى في وصف حال أم موسى: {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا}، وقوله للسيدة مريم أثناء المخاض: {أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا}، مشددة على أن الوقوف القرآني عند لحظات الخوف والحزن لدى المرأة يؤكد أن أمنها النفسي مقصد أساسي من مقاصد الهداية.

الجامع الأزهر الرعاية النفسية للمرأة في هدي الكتاب والسنة مخاطر متلازمة القلب المنكسر النساء شقائق الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

ارشيفية

بدء التقديم لبرامج الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية

الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي

في ذكرى النصر.. أنور قرقاش يشيد بالرئيس السادات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

"إغلاق دورة المخلفات وتتبعها رقميا".. تحركات حكومية لدمج «القطاع غير الرسمي» وإتاحة فرص استثمارية في التدوير

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

بطنك منتفخة كل يوم؟.. 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها

بطنك منتفخة كل يوم؟ 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها
بطنك منتفخة كل يوم؟ 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها
بطنك منتفخة كل يوم؟ 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها

احترسي.. 5 جمل تبدو عادية لكنها قد تجرح شريك حياتك

5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك

ببدلة سوداء.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد