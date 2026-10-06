أحزاب سياسية: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر استحضرت روح النصر في مواجهة التحديات.. وعكست ثوابت الأمن القومي

أكدت أحزاب سياسية أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت رسائل وطنية وسياسية متعددة، تجاوزت استحضار ذكرى النصر إلى التأكيد على أهمية استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة، ومواصلة جهود البناء والتنمية، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وحماية الأمن القومي المصري، إلى جانب التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والأمن المائي للدولة.

وأشارت الأحزاب إلى أن كلمة الرئيس أكدت أن نصر أكتوبر لم يكن وليد لحظة، وإنما جاء نتيجة سنوات من الإعداد والتخطيط والعمل والتكاتف، وهو ما يمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وقال النائب المهندس حازم الجندي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل إحدى أعظم المحطات في تاريخ الدولة المصرية، بما حملته من معانٍ وطنية راسخة أكدت قدرة المصريين على استعادة حقوقهم وصون أرضهم مهما بلغت التحديات، متقدمًا بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة الوطنية.

وأضاف الجندي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر حملت مجموعة من الرسائل المهمة التي تجاوزت استحضار أحداث الماضي إلى قراءة دروس النصر وربطها بواقع الدولة المصرية وتحدياتها الراهنة، موضحًا أن الرئيس أكد أن الانتصارات الوطنية لا تتحقق إلا بالإرادة والتخطيط والعمل الجاد والاستعداد لتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن استدعاء روح أكتوبر في هذه المرحلة يحمل دلالة بالغة الأهمية، موضحًا أن النصر الذي تحقق عام 1973 لم يكن وليد لحظة، وإنما جاء نتيجة سنوات من الإعداد والتخطيط والتكاتف بين مؤسسات الدولة والشعب، وهو ما يمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب الروح نفسها القائمة على العمل والانضباط والإصرار على تحقيق الأهداف.

وأضاف أن حديث الرئيس عن الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية يعكس إدراكًا واضحًا للضغوط التي يواجهها المواطن، كما أن التأكيد على أن الدولة اختارت مواجهة المشكلات المتراكمة ووضع حلول جذرية لها يبعث برسالة مفادها أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى وقت وجهد واستمرار، وليس إلى حلول مؤقتة أو إجراءات تستهدف التعامل مع النتائج دون معالجة جذور المشكلات.

وأضاف الجندي أن تأكيد الرئيس على جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية حدود الدولة ومقدراتها يعكس ثبات العقيدة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستظل إحدى الركائز الأساسية في حماية الدولة، بالتوازي مع الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز قدرة مصر على مواجهة المتغيرات الإقليمية.

ولفت إلى أن الرسائل التي تناولت القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تؤكد استمرار الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحرص مصر على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق سلام عادل ودائم واستقرار حقيقي في المنطقة، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، أن كلمة الرئيس بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تجاوزت حدود الاحتفال بذكرى وطنية خالدة، لتقدم قراءة واضحة لمشهد شديد التعقيد، وتؤكد ثوابت الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وتبعث برسائل مباشرة إلى الداخل والخارج بشأن أمن مصر القومي ومصالحها الاستراتيجية.

وقال محمود إن استحضار روح أكتوبر في كلمة الرئيس حمل دلالة سياسية مهمة، مفادها أن مصر التي استطاعت تحويل الهزيمة إلى نصر بالإرادة والتخطيط والعمل، قادرة كذلك على تحويل تحديات الحاضر إلى فرص لبناء دولة أكثر قوة واستقرارًا، مشيرًا إلى أن الرئيس ربط بوضوح بين دروس العبور ومتطلبات بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الرسالة الأبرز للداخل تمثلت في المصارحة بشأن الأعباء المعيشية والتحديات الاقتصادية، مع التأكيد أن الدولة اختارت مواجهة المشكلات المتراكمة وإجراء الإصلاحات اللازمة بدلًا من تأجيلها أو الاكتفاء بالحلول المؤقتة.

وأوضح أن كلمة الرئيس حملت في الوقت نفسه رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة ومؤسساتها قادرة على حماية استقرارها، ورسالة ردع لكل من قد يراهن على إضعاف الجبهة الداخلية أو النيل من مقدرات الدولة، في ظل الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وشدد رئيس حزب الحرية المصري على أن حديث الرئيس السيسي عن المخططات التي تستهدف استقرار مصر يؤكد أن الأمن القومي سيظل فوق أي اعتبارات، وأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن وصون مقدراته، وأن مصر ترفض المساس بسيادة الدولة العربية ومؤسساتها الوطنية.

وأضاف أن القضية الفلسطينية حاضرة دائمًا، حيث جدد الرئيس السيسي رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أوضح ممدوح محمود أن تأكيد الرئيس السيسي أن النيل شريان حياة مصر وأن حقوقها المائية تاريخية وقانونية يمثل رسالة استراتيجية بالغة الوضوح، مؤكدًا أن مصر منفتحة على التعاون والتنمية مع دول حوض النيل، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل أي إجراء يمس أمنها المائي، وستستخدم جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها.

من جانبه، أكد حزب الشعب الجمهوري أن ذكرى نصر أكتوبر تمثل ملحمة وطنية خالدة، سطر فيها أبناء مصر بدمائهم وتضحياتهم صفحة مشرقة في تاريخ الأمة، وأثبتوا أن الإرادة الصادقة والعزيمة الوطنية والتماسك الوطني قادرة على استرداد الأرض والكرامة.

وأوضح الحزب أن من أعظم دروس النصر أنه لم يتحقق بالسلاح وحده، وإنما بوحدة الصف وتلاحم الشعب خلف جيشه وقيادته، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة الدقة، تشهد توترات متصاعدة وصراعات مفتوحة وتحديات أمنية وسياسية تمس استقرار الدول وأمن شعوبها.

وأكد أن مصر، بثقلها التاريخي ودورها المحوري، تواصل التعامل مع هذه التحديات بحكمة واتزان، مدافعة عن أمنها القومي، وداعمة لجهود السلام والاستقرار في محيطها العربي والإقليمي.

وشدد الحزب على أن تماسك الجبهة الداخلية هو خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن وعي المواطن هو السلاح الأقوى في مواجهة حملات التشكيك وبث الفرقة والشائعات التي تستهدف النيل من الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته.

بدوره، رحّب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بما حملته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من رسائل وطنية، مؤكدًا أن استحضار النصر لا يمثل احتفاءً بالتاريخ فحسب، وإنما استلهام لإرادة المصريين وقدرتهم على التخطيط والعمل وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات.

وأكد الحزب أن «روح أكتوبر» تمثل منهجًا مطلوبًا في إدارة تحديات الحاضر، من خلال التشخيص الصريح للمشكلات، واتخاذ القرارات المسؤولة، ومواصلة الإصلاح، وتحويل الأزمات إلى فرص للبناء.

وثمّن المصريين الأحرار مصارحة الرئيس بشأن الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية، والعمل على تخفيف الضغوط عنهم، وحماية الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، بالتوازي مع مواصلة البناء والتنمية.

وفي ملف الأمن القومي، شدد الحزب على أن حماية الدولة المصرية وسيادتها ومقدراتها واستقلال قرارها الوطني مسؤولية لا تقبل المساومة، وأن قوة الدولة تتعزز بقدرة مؤسساتها على مواجهة التحديات والاستماع للمواطنين وتصحيح المسار.

كما أكد تمسكه بالثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ودعم وقف إطلاق النار، إلى جانب الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وبشأن نهر النيل، شدد حزب المصريين الأحرار على أن حماية الحقوق المائية التاريخية والقانونية لمصر تتكامل مع استمرار التعاون والتنمية المشتركة مع دول حوض النيل، في إطار القانون الدولي ومصالح الشعوب.

وفي السياق نفسه، تقدم حزب مصر القومي بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في تصريحات له، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتؤكد أن الاحتفال بانتصار أكتوبر لا يرتبط باستعادة تفاصيل معركة تاريخية فحسب، وإنما يمثل فرصة لاستخلاص القواعد التي صنعت النصر، وفي مقدمتها وضوح الهدف، وحسن الإعداد، والانضباط، والقدرة على الصمود أمام الظروف الصعبة، وهي المبادئ التي تحتاجها مصر في معركة التنمية وبناء المستقبل.

وأوضح روفائيل أن الرسالة المتعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية تعكس إدراكًا لحقيقة الظروف التي يمر بها المواطن، مشيرًا إلى أن معالجة الأوضاع المعيشية لا يمكن أن تعتمد على إجراءات وقتية، وإنما تحتاج إلى مسار متواصل للإصلاح وزيادة الإنتاج وتوسيع فرص العمل وتحسين كفاءة الخدمات، بما ينعكس تدريجيًا على مستوى حياة الأسر المصرية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على مواجهة المشكلات المتراكمة يحمل دلالة مهمة، تتمثل في أن الدولة تتعامل مع عملية الإصلاح باعتبارها مسؤولية ممتدة وليست قرارات منفصلة، وهو ما يستوجب استمرار العمل وتقييم النتائج وتطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس حزب مصر القومي إلى أن أخطر ما تواجهه الدول في أوقات الأزمات هو اهتزاز الثقة وتراجع التماسك المجتمعي، ولذلك فإن حديث الرئيس عن وعي المصريين ووحدة الجبهة الداخلية يكتسب أهمية خاصة، خصوصًا في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن المواطن الواعي يمثل عنصرًا رئيسيًا في حماية الاستقرار والحد من تأثير الأخبار المضللة ومحاولات إثارة البلبلة.

وشدد روفائيل على أن ما ورد في الكلمة بشأن القوات المسلحة يعكس استمرار الاستعداد لحماية الأراضي المصرية والمصالح الوطنية، لافتًا إلى أن الاحتفاظ بقدرة دفاعية قوية يمثل أحد مقومات حماية الدولة في منطقة تشهد تغيرات أمنية متسارعة، وأن القوات المسلحة تظل ملتزمة بدورها في الدفاع عن الوطن وصون حدوده.

وفي الشأن الإقليمي، قال رئيس الحزب إن تجديد الرئيس السيسي التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية ورفض أي مساعٍ تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم يوضح ثبات الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السلام المستدام في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال معالجة جذور الصراع والوصول إلى تسوية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الإشارات التي تضمنتها الكلمة بشأن أمن الدول العربية، لا سيّما دول الخليج، تؤكد أن مصر تنظر إلى أمن المنطقة باعتباره منظومة مترابطة، وأن استقرار أي دولة عربية ينعكس على باقي دول الإقليم، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض الاعتداءات التي تهدد أمنها.

ولفت روفائيل إلى أن ملف حرية الملاحة الدولية يمثل جانبًا آخر من جوانب الاستقرار الإقليمي، نظرًا لما تمثله الممرات البحرية من أهمية لحركة التجارة والاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استقرار هذه الممرات مسؤولية دولية تستلزم التعاون وتغليب الحلول التي تمنع اتساع نطاق الصراعات.