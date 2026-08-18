أرسنال يجهز خطة هجومية جديدة.. يلدز وألفاريز على رادار الجانرز

يواصل نادي أرسنال تحركاته لتقوية خطه الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما حدد تدعيم مركزي رأس الحربة والجناح الأيسر كأولوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان النادي الإنجليزي قد حاول في وقت سابق الدخول في سباق التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، مستغلًا حالة عدم الاستقرار التي أحاطت بمفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد، لكن اللاعب حسم مستقبله في النهاية بالاستمرار مع النادي الإسباني.

وبحسب شبكة ذا أثليتك، يضع أرسنال التركي كينان يلدز، جناح يوفنتوس، ضمن أبرز أهدافه لتدعيم الجبهة اليسرى، في ظل إعجاب إدارة النادي بإمكانيات اللاعب الشاب.

وفي مركز المهاجم الصريح، يبرز اسم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، كأحد الأهداف الرئيسية للنادي اللندني، حيث يرغب أرسنال في الحصول على خدماته لقيادة الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.

لكن مهمة أرسنال لن تكون سهلة، خاصة مع تمسك يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بنجومهما، إلى جانب ضيق الوقت المتبقي على نهاية فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما قد يجعل إتمام أي من الصفقتين أمرًا صعبًا في الوقت الحالي.

وقد يضطر أرسنال إلى تأجيل تحركاته نحو يلدز وألفاريز حتى يناير المقبل أو الصيف القادم، عندما تتاح فرصة أكبر للتفاوض وحسم الصفقات.

وفي حال قرر النادي الإنجليزي مواصلة مساعيه لضم أحد اللاعبين، فمن المتوقع أن تكون التكلفة مرتفعة، في ظل المطالب المالية الكبيرة التي قد يحددها يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مقابل التخلي عن نجميهما.