فرنسا تعتقل شقيقين للاشتباه في إدارتهما موقعًا يضم صورًا عارية لـ17 ألف امرأة

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شقيقين يبلغان من العمر 21 و25 عامًا، للاشتباه في إدارتهما منصة إلكترونية تُعرف باسم NudeLeaksTeens، كانت تعرض صورًا فاضحة مسروقة لأكثر من 17 ألف امرأة وفتاة، وفقًا لما أعلنته المدعية العامة في باريس لور بيكو اليوم الأربعاء.

وقالت بيكو إن الرجلين اعتُقلا يوم الثلاثاء في شمال فرنسا.

وأضافت أن المحققين الفرنسيين صادروا أيضًا أصولًا مشفرة بقيمة 700 ألف يورو، تشمل عملات بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين وUSDT.

وأجرت الشرطة الفرنسية التحقيق بالتعاون مع الشرطة والسلطات القضائية الأمريكية.

وكانت منصة NudeLeaksTeens تبيع حزمًا من المحتوى الحميمي المسروق، جرى الحصول عليها من مصادر مختلفة، من بينها اختراق حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، والاستدراج، ونشر مواد إباحية انتقامية، وذلك على حساب أكثر من 17 ألف امرأة من مختلف الجنسيات، من بينهن قاصرات.

وكان مستخدمو الموقع يُشجَّعون، مقابل الحصول على عملات مشفرة، على تقديم معلومات تعريفية عن كل ضحية.

ودعت المدعية العامة ضحايا المنصة إلى التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الفرنسية