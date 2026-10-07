عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً يسجل أعلى مستوى في 24 عاماً

ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته منذ 24 عاماً يوم الأربعاء، مع استئناف موجة البيع في أسواق السندات العالمية، متجاوزة الارتياح المؤقت الذي شهدته الأسواق في الجلسة السابقة وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع التضخم وتراكم أعباء الديون الحكومية.

ولامس عائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.7041% لفترة وجيزة، وذلك قبيل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر في وقت لاحق من اليوم.

وعاودت العوائد العالمية صعودها لتلغي جانباً من الاستقرار الذي ساد مؤخراً، حيث ألقى القلق بشأن السياسات المالية والتضخم بظله على المستثمرين، بالتوازي مع تجدد ارتفاع أسعار النفط؛ إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تجاوزت 1% لتسجل نحو 101.54 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، يترقب المتعاملون في الأسواق طرح مزاد لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات في وقت لاحق اليوم، يليه مزاد آخر لسندات 30 عاماً يوم الخميس، للوقوف على حجم إقبال المستثمرين وشهيتهم لشراء أوراق الدين الحكومي الأمريكي.