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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان: أكتوبر يجسد إرادة مصر في حماية أرضها وكرامتها

أحمد إيهاب جمال الدين رئيس القومي لحقوق الإنسان
أحمد إيهاب جمال الدين رئيس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتصار السادس من أكتوبر سيظل شاهدا على قدرة مصر على حماية أرضها وسيادتها وكرامتها، مشددا على أن دلالات هذا الانتصار تتجاوز ذكرى النصر العسكري إلى ما رسخه من قيم الإرادة الوطنية والتضحية والتمسك بالحقوق.

جاء ذلك في بيان للمجلس بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تقدم خلاله بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري والقوات المسلحة، مستذكرا تضحيات شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أرض مصر وسيادتها وكرامتها.

وأشار المجلس إلى أن السادس من أكتوبر كان لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، أثبت خلالها المصريون أن الإرادة الوطنية قادرة على تجاوز أصعب التحديات، وأن استعادة الحقوق وحماية السيادة تتطلبان الإيمان بالوطن ووحدة المجتمع والاستعداد للتضحية من أجله.

لحظة فارقة في تاريخ مصر 

وأوضح أن انتصار أكتوبر أعاد الأرض والكرامة وفتح الطريق أمام خيار السلام، مؤكدا أن السلام الحقيقي والمستدام لا ينفصل عن العدل واحترام الحقوق وصون كرامة الإنسان والشعوب.

وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن كرامة الوطن وكرامة الإنسان لا تنفصلان، موضحا أن الوطن القوي هو الذي يصون سيادته ويحمي أمنه، وفي الوقت ذاته يرسخ سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص، ويتيح لكل مواطن أن يكون شريكا في بناء مستقبله.

وأكد المجلس أن الوفاء لتضحيات أجيال أكتوبر لا يقتصر على استحضار بطولاتها، وإنما يمتد إلى مواصلة بناء دولة قوية وعادلة، يكون الإنسان فيها غاية التنمية ومحورها، وتكون كرامته وحقوقه جزءا أصيلا من قوة الوطن وقدرته على التقدم.

وفي ختام بيانه، حيا المجلس القومي لحقوق الإنسان أرواح شهداء مصر، مجددا التزامه بمواصلة رسالته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء وطن يصون كرامة أبنائه كما يصون أرضه وسيادته، متمنيا لمصر وشعبها دوام الخير والأمن والسلام.

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