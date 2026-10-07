قنصل ليبيا بالإسكندرية: انتصارات أكتوبر تجسد قيم التضحية.. وصفحات التاريخ تحفظ للأمم مواقفها الوطنية

أكدت القنصل العام لدولة ليبيا بالإسكندرية، ياسمينة نوح، اعتزازها بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر، وما تحمله من دلالات وطنية وتاريخية راسخة مقدمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا مشيرة إلى أن صون سيادة الأوطان والدفاع عن مقدراتها يظل من أسمى القيم التي تجسدها إرادة الشعوب، وأن صفحات التاريخ تحفظ للأمم مواقفها الوطنية وتضحيات أبنائها .

وقالت قنصل ليبيا في الاسكندرية في بيان لها اليوم / الأربعاء / أن حرب السادس من أكتوبر جسدت أسمى قيم التضحية والفداء، وأظهرت ما تحلى به أبناء القوات المسلحة المصرية من شجاعة وبسالة وإرادة وطنية، مشيرة إلى أن ما قدموه من تضحيات سيظل محل تقدير واعتزاز في الوجدان المصري والعربي.

وأعربت القنصل العام لدولة ليبيا بالإسكندرية عن اعتزازها بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا ومصر، وما تستند إليه من روابط راسخة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدةً الحرص على مواصلة ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق والتواصل بين البلدين، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية الليبية ومتانتها داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتغمد شهداءها الأبرار بواسع رحمته، ويجزيهم عن وطنهم خير الجزاء.