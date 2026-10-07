حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حصارًا مطبقًا على 7 قرى فلسطينية شمال غرب القدس، مع فرض حظر للتجوال فيها، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال فجرت منزل الأسير الجريح قدري سمارة في بلدة بدّو 3 مرات متتالية، بالتزامن مع حصار القرى السبع.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ نحو 50 فلسطينيًا محتجزون ومعتقلون لدى سلطات الاحتلال، فيما جرى تحويل منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية وإخضاع الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية.

وتابعت، أن جيش الاحتلال قال في بياناته إن هذه الإجراءات تأتي بزعم أن الإرهاب يأتي من هذه القرى، في حين تشهد مدن أخرى في الضفة إجراءات مماثلة، من بينها مدينة نابلس التي فُرض عليها حصار مطبق منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل، مع إغلاق جميع الحواجز والمداخل والمخارج.

وأشارت إلى أن هجمات المستوطنين في بلدة وقرية برقة شمال غرب نابلس أسفرت عن استشهاد علي بزاري، البالغ من العمر 44 عامًا، وإصابة 16 فلسطينيًا، خلال اعتداءات استهدفت قاطفي الزيتون في المنطقة الواقعة بين برقة ورامين.

اعتقال أحد الصحفيين

وذكرت، أن مناطق أخرى، بينها برقة شرق رام الله وعناتا وسلوان، شهدت فرض حظر للتجوال واعتداءات للمستوطنين، إلى جانب اعتقال أحد الصحفيين وتكسير واقتلاع أشجار الزيتون.