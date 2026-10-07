قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر
مرتبات أكتوبر 2026.. جدول ومواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري
الرئيس السيسي: لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا
فريق هيثم حسن.. مدرب سيلتك يحسم مستقبله بعد 3 هزائم متتالية
الجامع الأزهر يعلن تعليق أنشطته غدًا الخميس بمناسبة إجازة نصر أكتوبر
الرئيس السيسي يدعو لإنشاء منطقة صناعية كورية داخل اقتصادية قناة السويس
نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في القمة
مبابي يثير الجدل مجددًا.. تدريب منفرد ورحلة مفاجئة إلى باريس
في ذكرى وفاته.. من هو عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الذي جمع بين الفقه والإصلاح
الرئيس السيسي يبحث مع رؤساء وممثلي مجتمع الأعمال لكوريا فرص الاستثمار في مصر
إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة
اللواء بحري أحمد الصادق لـ "صدى البلد": أغلقنا باب المندب 3 أشهر.. ونفذنا خطة الخداع الاستراتيجي بالتوجه إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في ذكرى هجوم 7 أكتوبر.. مجلس السلام في غزة: أمن إسرائيل أساس أي سلام دائم

قوات الاحتلال في غزة
قوات الاحتلال في غزة
محمد على

زعم مجلس السلام في غزة إن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي سلام.

وأضاف المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن "مجلس الأمن عهد إلينا ضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل، وكسر حلقة الخوف التي استمرت عقودًا".

وبين أن المجلس يسعى لتوفير الظروف اللازمة لسلام دائم من خلال نزع السلاح ومكافحة التطرف في القطاع. 

ويوم الاثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، عشية الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 7 أكتوبر لعام 2023.

وقال جوتيريش في بيان: "لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائمًا. لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي". 


استشهد فلسطيني وجرح اثنين آخرين بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سطح منزل بمخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما صرح مصدر طبي لوسائل الإعلام الدولية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات إسرائيلية احتجزت طواقم إسعاف لنا في بلدة برقة أثناء محاولتها الوصول لإسعاف مصابين في المنطقة.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيَيْن أحدهما بالرصاص باعتداء مستوطنين والجيش الإسرائيلي في بلدة برقة شمالي الضفة الغربية.

لكن استشهد فلسطيني جراء عدوان قوات إسرائيلية ومستوطنين على بلدة برقة شمال نابلس وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.
من جانبها، قالت صحة غزة بمناسبة اكتمال 3 سنوات من الإبادة باستشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خلال 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 74 ألفا و250.

أضافت صحة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يعيد ترويج ادعاءات بوجود مسلحين أو أسلحة داخل المستشفيات تمهيدا لاستهداف ما تبقى من المنظومة الصحية المدمرة أصلا.

وذكرت صحة غزة: ننفي جملة وتفصيلا ادعاءات الاحتلال بشأن وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، معتبرة ذلك لمواصلة القتل.

وأكدت صحة غزة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للجم آلة التدمير الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية الفاعلة لمرافقنا الطبية.


وقال بيان لحركة المقاومة (حماس) في الذكرى الثالثة لـ"طوفان الأقصى"، أن طوفان الأقصى محطة تاريخية في مشروعنا النضالي والمقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.

واكدت حماس أن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجار في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات.

أضافت حماس:نحمل واشنطن والوسطاء مسؤولية إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وتطبيق خريطة الطريق وإغاثة غزة
الاحتلال يواصل إبادة صامتة رغم التهدئة وقتل 1500 فلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت الحركة أنه ارتقى 74 ألف شهيد و175 ألف جريح نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم.
واكدت ان الشروع الفوري في بناء استراتيجية نضالية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني هو السبيل لمواجهة الحكومة الفاشية.


وشددت على أن صمود أبناء شعبنا وعودتهم إلى منازلهم وركام أحيائهم أفشل مخططات التهجير والتطهير العرقي، ونطالب الجنائية والعدل الدولية بملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب
جرائم الاحتلال تعجل بتآكل شرعيته المزعومة وتحوله إلى كيان منبوذ وعبء أخلاقي على العالم.

حماس مجلس السلام الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل غزة جوتيريش اليوم الأربعاء السلاح ومكافحة أنطونيو جوتيريش الضفة الغربية الاحتلال إبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

ترشيحاتنا

كلوديا حنا

من بين 200 فيلم.. كلوديا حنا تختار 48 عملا للمنافسة في مهرجان بردية

المخرج معتز التوني

معتز التوني يكشف تفاصيل مطلوب عائليا ويعلن موعد بدء تصوير شغل كايرو.. حوار

راغب علامة

السخنة تستعد لحفل ساهر لراغب علامة 8 أكتوبر

بالصور

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

فستان ناعم.. ملك أحمد زاهر رفقة خطيبها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد