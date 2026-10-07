الإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات وينمو بنسبة 2% في أغسطس الماضي

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سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاعًا غير متوقع وبوتيرة قوية خلال شهر أغسطس الماضي ، متجاوزًا تقديرات المحللين بفضل الانتعاش الملحوظ في قطاعي البناء والتصنيع الميكانيكي.

وأظهرت البيانات الرسمية نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات الاستطلاع التي اقتصرت على 0.5% وذلك بعد تراجع مُعدّل بنسبة 1.2% في شهر يوليو. وعلى أساس سنوي، حقق الإنتاج نموًا بنسبة 2.3%.

وقفز إنتاج البناء بنسبة 9.3% على أساس شهري، مدعومًا بزيادة حادة في أنشطة البناء التخصصية والتشطيبات (+13.1%).

و سجل تصنيع السلع الرأسمالية والآلات ارتفاعًا بنسبة 5.3% و انخفض إنتاج السيارات بنسبة 5.4% بضغط من العطلات الصيفية الموسمية في المصانع.

أما القطاعات الكثيفة الطاقة فقد واصلت التعثر بانسحابها بنسبة 0.5% على أساس شهري، لتسجل تراجعًا سنويًا قدره 2.1%.