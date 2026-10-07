«إيكوينور» تحذر: المملكة المتحدة قد تصبح «غير جاذبة للاستثمار» حال رفض مشاريع البحر الشمالي

حذّرت شركة الطاقة النرويجية العملاقة «إيكوينور» (Equinor) من أنها قد تتوقف عن الاستثمار في المملكة المتحدة في حال عدم الموافقة على تطوير حقول النفط والغاز الجديدة في حتّي «روزبانك» (Rosebank) و«جاكدو» (Jackdaw).

وأوضح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للحكومة النرويجية، في تصريحات لـ «بي بي سي»، أن السؤال المطروح سيكون حول مدى «قدرة المملكة المتحدة على جذب الاستثمارات في المستقبل»، مؤكداً أن الشركة ستضطر إلى «اتخاذ موقف صارم» إذا قررت الحكومة البريطانية عدم السماح بعمليات الحفر الجديدة.

وتواجه الحكومة البريطانية حالياً حسم القرار النهائي بشأن منح التراخيص لاستخراج النفط والغاز من الحقلين المذكورين، وسط حالة من الترقب والضبابية الإجرائية.

وأشار أوبيدال إلى أن المملكة المتحدة تمتلك القدرة على إنتاج المزيد من احتياجاتها من النفط والغاز محلياً، مؤكداً أن الأمر يعود لقرار سياسي، وموضحاً أن حقول النفط والغاز في البحر الشمالي تتشارك نفس الطبيعة الجيولوجية على جانبي الحدود البريطانية والنرويجية.