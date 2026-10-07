قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نتقبل أي انتقاد ونرحب بكل رأي مخالف
النفط فوق 100 دولار مجددا.. وعاصفة تقترب من المحيط الأطلسي وتهدد الأسواق
المتهم في قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية: «مغلطناش وكنا بندافع عن شرفنا»
القاهرة الإخبارية: بن غفير سلّح المستوطنين لمواصلة الهجمات على الفلسطينيين
اللواء طيار حسن راشد لـ "صدى البلد": حرب أكتوبر ملحمة وطنية أعادت لمصر أرضها وكرامتها
كيف ودع نجوم الأرجنتين ليونيل ميسي في ليلة «الوداع الكبير»؟
رئيس جامعة الأزهر: التعليم أحد أهم جسور التواصل مع شعوب أفريقيا
12 لاعبا يغيبون عن قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر
قائد القوات الجوية الأسبق يكشف دور طيران الاستطلاع في حرب أكتوبر
ليه فلوس ياخدها.. شوبير يحذر الزمالك من أزمة مستحقات حسام عبدالمجيد
مي عبد الحميد: أكثر من 50% من مستفيدي "سكن لكل المصريين" يتعاملون مع البنوك لأول مرة
شوبير عن غياب رضا سليم: هل مفيش قناعات من عموتة باللاعب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«إيكوينور» تحذر: المملكة المتحدة قد تصبح «غير جاذبة للاستثمار» حال رفض مشاريع البحر الشمالي

«إيكوينور» تحذر: المملكة المتحدة قد تصبح «غير جاذبة للاستثمار» حال رفض مشاريع البحر الشمالي
«إيكوينور» تحذر: المملكة المتحدة قد تصبح «غير جاذبة للاستثمار» حال رفض مشاريع البحر الشمالي
أ ش أ

حذّرت شركة الطاقة النرويجية العملاقة «إيكوينور» (Equinor) من أنها قد تتوقف عن الاستثمار في المملكة المتحدة في حال عدم الموافقة على تطوير حقول النفط والغاز الجديدة في حتّي «روزبانك» (Rosebank) و«جاكدو» (Jackdaw).

وأوضح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للحكومة النرويجية، في تصريحات لـ «بي بي سي»، أن السؤال المطروح سيكون حول مدى «قدرة المملكة المتحدة على جذب الاستثمارات في المستقبل»، مؤكداً أن الشركة ستضطر إلى «اتخاذ موقف صارم» إذا قررت الحكومة البريطانية عدم السماح بعمليات الحفر الجديدة.

وتواجه الحكومة البريطانية حالياً حسم القرار النهائي بشأن منح التراخيص لاستخراج النفط والغاز من الحقلين المذكورين، وسط حالة من الترقب والضبابية الإجرائية.

وأشار أوبيدال إلى أن المملكة المتحدة تمتلك القدرة على إنتاج المزيد من احتياجاتها من النفط والغاز محلياً، مؤكداً أن الأمر يعود لقرار سياسي، وموضحاً أن حقول النفط والغاز في البحر الشمالي تتشارك نفس الطبيعة الجيولوجية على جانبي الحدود البريطانية والنرويجية.

شركة الطاقة النرويجية العملاقة «إيكوينور» Equinor الاستثمار في المملكة المتحدة تطوير حقول النفط والغاز الجديدة في حتّي «روزبانك» Rosebank و«جاكدو» Jackdaw أندرس أوبيدال الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للحكومة النرويجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تصدير البيض لألمانيا

لأول مرة في تاريخها .. مصر تتفاوض لبدء تصدير البيض البلدي إلى ألمانيا

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

ترشيحاتنا

محكمة

دفاع صاحب واقعة ارتداء الملابس النسائية بميت عاصم يطلب استخراج تقرير الصحة النفسية

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يوجه بتوفير العلاج وسماعة لإحدى الحالات خلال اللقاء الجماهيري

محافظ مطروح خلال الاحتفالية

محافظ مطروح: حرب أكتوبر مهّد لمرحلة جديدة من البناء واستعادة الدولة لقوتها

بالصور

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد