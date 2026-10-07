قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر
مرتبات أكتوبر 2026.. جدول ومواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري
الرئيس السيسي: لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا
فريق هيثم حسن.. مدرب سيلتك يحسم مستقبله بعد 3 هزائم متتالية
الجامع الأزهر يعلن تعليق أنشطته غدًا الخميس بمناسبة إجازة نصر أكتوبر
الرئيس السيسي يدعو لإنشاء منطقة صناعية كورية داخل اقتصادية قناة السويس
نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في القمة
مبابي يثير الجدل مجددًا.. تدريب منفرد ورحلة مفاجئة إلى باريس
في ذكرى وفاته.. من هو عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الذي جمع بين الفقه والإصلاح
الرئيس السيسي يبحث مع رؤساء وممثلي مجتمع الأعمال لكوريا فرص الاستثمار في مصر
إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة
اللواء بحري أحمد الصادق لـ "صدى البلد": أغلقنا باب المندب 3 أشهر.. ونفذنا خطة الخداع الاستراتيجي بالتوجه إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع معدل التضخم في فيتنام إلى 5.08% خلال سبتمبر الماضي

ارتفاع معدل التضخم في فيتنام إلى 5.08% خلال سبتمبر الماضي
ارتفاع معدل التضخم في فيتنام إلى 5.08% خلال سبتمبر الماضي
أ ش أ

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في فيتنام ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 5.08% على أساس سنوي، في مقابل 4.89 % في الشهر السابق عليه.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم / الأربعاء /، عن نائب محافظ البنك المركزي، فام ثانه ها، قوله إن هذا المعدل يعد الأعلى الذي يتم تسجيله في البلاد منذ عدة سنوات، مما يضع ضغوطا هائلة على جهود إدارة الأسعار وكبح التضخم خلال ما تبقى من العام.

وتواجه فيتنام- التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات- ارتفاعا في أسعار الوقود المستورد نتيجة للحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف فيتنام إلى إبقاء معدل التضخم عند 4.5% خلال العام الجاري، فيما أعلن البنك المركزي أنه سينتهج سياسة نقدية مرنة خلال الفترة المتبقية من العام، بما يحقق توازنا بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

نوب/ر ح ب

مكتب الإحصاء الوطني في فيتنام ارتفاع معدل التضخم في البلاد شبكة تشانيل نيوز آشيا نائب محافظ البنك المركزي فام ثانه ها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

ترشيحاتنا

علماء الأزهر على الجبهة

علماء الأزهر على الجبهة.. حين حملت العمامة رسالة النصر في حرب أكتوبر

جانب من الجدارية

بجدارية 20 مترا و100 لوحة فنية.. الأزهر يختتم مشاركته في معرض الثقافات العسكرية ببانوراما أكتوبر

مجلة دار الإفتاء

دراسة.. مجلة الإفتاء الأكثر تأثيرًا عربيا في مجال الدراسات الإسلامية

بالصور

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

فستان ناعم.. ملك أحمد زاهر رفقة خطيبها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد