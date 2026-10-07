ارتفاع معدل التضخم في فيتنام إلى 5.08% خلال سبتمبر الماضي

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في فيتنام ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 5.08% على أساس سنوي، في مقابل 4.89 % في الشهر السابق عليه.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم / الأربعاء /، عن نائب محافظ البنك المركزي، فام ثانه ها، قوله إن هذا المعدل يعد الأعلى الذي يتم تسجيله في البلاد منذ عدة سنوات، مما يضع ضغوطا هائلة على جهود إدارة الأسعار وكبح التضخم خلال ما تبقى من العام.

وتواجه فيتنام- التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات- ارتفاعا في أسعار الوقود المستورد نتيجة للحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف فيتنام إلى إبقاء معدل التضخم عند 4.5% خلال العام الجاري، فيما أعلن البنك المركزي أنه سينتهج سياسة نقدية مرنة خلال الفترة المتبقية من العام، بما يحقق توازنا بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

نوب/ر ح ب