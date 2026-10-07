ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى 60 قتيلا

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم / الأربعاء / ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلى 60 شخصا.

وأفادت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 19 حالة وفاة في إقليم "براشينبوري".. مشيرة إلى أن فيضان الأنهار أدى إلى غمر المنازل بالمياه في سبع مقاطعات بالإقليم وأثر على أكثر من 188 ألف شخص.

وأضافت الإدارة أنه تم أيضا تسجيل حالات وفاة في عشرات المقاطعات وفي العاصمة "بانكوك"، وذلك في ظل استمرار الفيضانات في 27 إقليما من أصل 77 في تايلاند.