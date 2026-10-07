قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحقيقات مع صحفيي متصدقش.. اعترافات بتسفيه دور مسؤولي ومؤسسات الدولة لإسقاطها
الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا
الشهيد الحي.. العقيد حلمي زكي لـ "صدى البلد": حطمنا أسطورة الجيش الذي لا يقهر خلال حرب أكتوبر
صدام حول مضيق هرمز.. واشنطن تعلن فقدان إيران السيطرة وطهران تتوعد بعمليات استباقية
قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
النيابة: صفحة متصدقش يديرها قيادات الإرهابية الهاربة بهدف إسقاط الدولة
إخفاقان مؤلمان وفشلان لإسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال: نحيي ذكرى حرب أكتوبر 1973
فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم
هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل
مصر تتقدم بخالص تعازيها لجمهورية نيجيريا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية
إنشاء منطقة صناعية متكاملة.. الرئيس السيسي: فرص واعدة للشركات الكورية للاستثمار في مصر
اللواء محمد الغباري يكشف لـ "صدى البلد" أسرار الإعداد لحرب أكتوبر وخطة الخداع الاستراتيجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التعليم العالي الفلسطيني: حرب 7 أكتوبر دمرت 90% من المدارس و82% من جامعات غزة

غزة
غزة
محمود محسن

قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إن قطاع التعليم في قطاع غزة تعرض لدمار واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى تدمير أكثر من 90% من المدارس داخل القطاع، وأكثر من 82% من مباني الجامعات، إلى جانب حرمان أكثر من 800 ألف طالب جامعي ومدرسي من حقهم في التعليم مع بداية العدوان.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الإرادة والأمل والصمود الفلسطيني أسهمت في إعادة العملية التعليمية، بدءًا من المدارس الافتراضية، ثم العودة التدريجية إلى التعليم الوجاهي من خلال النقاط التعليمية والمدارس المؤقتة المقامة داخل الخيام. 

وتابع، أن أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة تقدموا لامتحان الثانوية العامة داخل قطاع غزة، فيما اضطر 6000 طالب من أبناء القطاع إلى النزوح خارجه والتقدم للامتحان في 46 دولة.

ولفت، إلى تخرج أكثر من 450 ألف طالب وطالبة من المدارس الافتراضية، وإنشاء أكثر من 800 نقطة تعليمية ومدرسة مؤقتة، بينما يلتحق حاليًا 60 ألف طالب وطالبة بالتعليم الافتراضي.

وذكر، أن 20 ألف طالب من الملتحقين بالتعليم الافتراضي هم من أبناء غزة الموجودين خارج الوطن، بينما لا يستطيع 40 ألف طالب وطالبة الالتحاق بالمدارس الوجاهية المؤقتة بسبب صعوبة الوصول إلى المراكز التعليمية.

الدمار طال البنية التحتية التعليمية

وأكد، أن التعليم الوجاهي أصبح حاليًا الأساس، فيما يمثل التعليم الافتراضي نظامًا مساندًا له، لافتًا، إلى أن الدمار طال البنية التحتية التعليمية بشكل كبير، وأن أكثر من 82% من مباني الجامعات الفلسطينية دُمرت، مشيرًا إلى مناقشة 342 رسالة ماجستير ودكتوراه داخل الخيام ومخيمات اللجوء في قطاع غزة.

الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم غزة المدارس العدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

أكشاك القاهرة

بـ 50 ألف جنيه.. خطوات واشتراطات أكشاك القاهرة المرخصة

الازهر الشريف

حفظ المصحف والتلاوة.. طريقة وشروط التقديم في رواق القرآن 2026 بالأزهر

بالصور

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد