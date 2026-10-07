وزير التعليم العالي الفلسطيني: حرب 7 أكتوبر دمرت 90% من المدارس و82% من جامعات غزة

قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إن قطاع التعليم في قطاع غزة تعرض لدمار واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى تدمير أكثر من 90% من المدارس داخل القطاع، وأكثر من 82% من مباني الجامعات، إلى جانب حرمان أكثر من 800 ألف طالب جامعي ومدرسي من حقهم في التعليم مع بداية العدوان.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الإرادة والأمل والصمود الفلسطيني أسهمت في إعادة العملية التعليمية، بدءًا من المدارس الافتراضية، ثم العودة التدريجية إلى التعليم الوجاهي من خلال النقاط التعليمية والمدارس المؤقتة المقامة داخل الخيام.

وتابع، أن أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة تقدموا لامتحان الثانوية العامة داخل قطاع غزة، فيما اضطر 6000 طالب من أبناء القطاع إلى النزوح خارجه والتقدم للامتحان في 46 دولة.

ولفت، إلى تخرج أكثر من 450 ألف طالب وطالبة من المدارس الافتراضية، وإنشاء أكثر من 800 نقطة تعليمية ومدرسة مؤقتة، بينما يلتحق حاليًا 60 ألف طالب وطالبة بالتعليم الافتراضي.

وذكر، أن 20 ألف طالب من الملتحقين بالتعليم الافتراضي هم من أبناء غزة الموجودين خارج الوطن، بينما لا يستطيع 40 ألف طالب وطالبة الالتحاق بالمدارس الوجاهية المؤقتة بسبب صعوبة الوصول إلى المراكز التعليمية.

الدمار طال البنية التحتية التعليمية

وأكد، أن التعليم الوجاهي أصبح حاليًا الأساس، فيما يمثل التعليم الافتراضي نظامًا مساندًا له، لافتًا، إلى أن الدمار طال البنية التحتية التعليمية بشكل كبير، وأن أكثر من 82% من مباني الجامعات الفلسطينية دُمرت، مشيرًا إلى مناقشة 342 رسالة ماجستير ودكتوراه داخل الخيام ومخيمات اللجوء في قطاع غزة.