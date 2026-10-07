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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
رنا عصمت

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة تجمع بين المذاق الشهي وسهولة التحضير، خاصة مع الرغبة في تقديم وجبات متنوعة لأفراد الأسرة بعيدًا عن الطرق التقليدية لإعداد الدجاج.

 وتأتي صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز من الوصفات التي تستحق التجربة، إذ تجمع بين قطع الدجاج والبطاطس والبصل والفلفل الحلو، مع مجموعة من التوابل التي تمنحها نكهة غنية ومميزة.

ووفقًا لوصفة منشورة على موقع BBC Good Food البريطاني، يمكن تحضير هذه الوجبة في صينية واحدة داخل الفرن، ما يجعلها مناسبة للأيام المزدحمة، كما تجمع مكوناتها بين البروتين والخضراوات ومصادر الكربوهيدرات.

صينية الدجاج بالخضار والزبادي 👇 المقادير - صدر الدجاج : 4 صدور - الجزر : 3 حبات (مقشر ومقطع) - البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومقطعة) - الفلفل الأخضر : 4 حبات (

مكونات صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز

 

- 500 جرام من أفخاذ الدجاج منزوعة العظم والجلد.

- 3 حبات بصل أحمر متوسطة الحجم.

- 500 جرام من البطاطس الصغيرة.

- حبتان من الفلفل الأحمر الحلو.

- فص ثوم مفروم.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة.

- ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- بشر ليمونة واحدة وعصيرها.

- 50 جرامًا من اللوز المقشر والمفروم.

- زبادي يوناني وأوراق بقدونس أو كزبرة للتقديم حسب الرغبة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

 

في البداية، يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية، أو 180 درجة في حالة استخدام فرن مزود بمروحة. ثم تقطع البطاطس إلى شرائح سميكة، ويقطع البصل إلى أجزاء كبيرة، بينما يزال الجزء الداخلي من الفلفل الأحمر ويقطع إلى شرائح مناسبة.

وفي وعاء منفصل، يخلط الثوم المفروم مع الكمون والبابريكا المدخنة وبذور الشمر وزيت الزيتون وبشر الليمون وعصيره، حتى تتجانس المكونات وتصبح التتبيلة جاهزة للاستخدام.

بعد ذلك، تضاف قطع الدجاج والبطاطس والبصل والفلفل الأحمر إلى الوعاء، وتقلب المكونات جيدًا حتى تغطى بالتتبيلة من جميع الجوانب، ثم توزع داخل صينية فرن واسعة مع الحرص على عدم تكديس المكونات فوق بعضها.

تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 40 دقيقة تقريبًا، مع تقليب المكونات بعد مرور 20 دقيقة لضمان نضجها بصورة متساوية. ويضاف اللوز المفروم خلال الدقائق الثماني الأخيرة من الطهي، حتى يكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا ويمنح الوجبة مذاقًا مميزًا وقوامًا مقرمشًا.

ويجب التأكد من وصول الدجاج إلى درجة النضج الآمنة قبل تقديمه، ثم تزين الصينية بالبقدونس أو الكزبرة، وتقدم ساخنة مع كمية مناسبة من الزبادي اليوناني.

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز وجبة متكاملة بنكهة مميزة طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوزفى دقايق اسهل طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز

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