طريقة عمل بيتزا الطاسة في دقائق .. اعرفي المقادير

تعد بيتزا الطاسة من الأكلات اللذيذة والسريعة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير بيتزا الطاسة بخطوات بسيطة .

مقادير بيتزا الطاسة

كوب دقيق

ملعقة خميرة

ملعقة سكر

رشة ملح

½ كوب ماء دافئ

ملعقة بيكنج بودر

الصوص :

صلصة طماطم

ثوم

سكر

زيت

ملح

فلفل

التوبينج :

بصل أحمر حلقات

فلفل رومي حلقات

طماطم حلقات

زيتون حلقات

جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير بيتزا الطاسة

في بولة ضعي الدقيق والسكر مع الخميرة مع بيكينج بودر مع الماء الدافئ والتقليب

في طاسة ساخنة ضيفي مسحة زيت ثم الخليط مع تهدئة النار

للصوص:

في طاسة أخرى ضعي زيت وثوم وصلصة مع رشة سكر وملح وفلفل وريحان مع التقليب

ضيفي على وجه العجين في الطاسة الصوص وفوقه حلقات بصل وفلفل رومي وزيتون وجبنة مع تغطية الطاسة حتى تنضج المكونات