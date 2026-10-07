أطفالنا بيحتفلوا بالنصر.. طلاب المدارس يحيون ذكرى انتصارات 6 أكتوبر بـ"بنحب بلدنا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق احتفال طلاب إحدى المدارس بذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وأظهر الفيديو المتداول، والذي رصدته كاميرا داخل أحد الفصول، مجموعة كبيرة من الأطفال يرتدون الزي العسكري ويضعون ألوان علم مصر على وجوههم، وهم يرقصون ويغنون على أنغام الأغاني الوطنية "تحيا مصر".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم بحماس الأطفال وحبهم لوطنهم، حيث علق أحد المتابعين: "ما شاء الله ربنا يحميهم.. بنحب بلدنا بجد".

وتشهد المدارس في مختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الأيام تنظيم احتفالات وفعاليات متنوعة لإحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ 51، وغرس قيم الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب