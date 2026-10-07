كَلَت ودنه.. سيدة تعتدي على محامٍ وزوجته وتقطع جزءًا من أذنه خلال مشاجرة في قويسنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة في أحد شوارع مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بين سيدة ومحامٍ وزوجته، وسط حالة من الصراخ والتجمهر ومحاولات الأهالي للتدخل وفض الاشتباك.

وأظهر الفيديو نشوب مشادة كلامية بين السيدة والمحامي وزوجته، قبل أن تتطور الأمور إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي، وسط تجمع عدد من الأهالي حول أطراف الواقعة.

وخلال المشاجرة، اعتدت السيدة على المحامي، وقامت بعض أذنه بأسنانها بشكل عنيف، ما أسفر عن قطع جزء من أذنه، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين المتواجدين، وظهر عدد من الأشخاص وهم يحاولون إبعادها عنه والسيطرة على الموقف.

ووثق الفيديو لحظات صراخ الأهالي أثناء محاولة إنهاء المشاجرة، فيما ردد بعض المتواجدين عبارات من بينها: «كلت ودنه»، في إشارة إلى قيام السيدة بعض أذن المحامي وقطع جزء منها بالفعل.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب الطريقة التي وقع بها الاعتداء، مع تداول الفيديو على نطاق واسع بين المستخدمين، وسط مطالبات بكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن استغرابهم من تطور المشاجرة إلى هذا الشكل، فيما لم تتضح بشكل كامل حتى الآن تفاصيل الخلاف الذي سبق الواقعة ودفع إلى نشوب المشاجرة بين أطرافها.