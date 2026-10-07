الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن وظائف بنظام التعاقد بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد للعمل بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية.

وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة النقل لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات النقل والسكك الحديدية، وبمناسبة بدء تشغيل المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان للعام الدراسي 2026 / 2027،

، وذلك على النحو التالي:

أولاً: وظائف الكادر الإداري والتقييم : ( ويشترط أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ) ، وتشمل الوظائف المطلوبة ( أخصائي نفسي - مسؤول شؤون طلبة - مسؤول التقييم والامتحانات (.

ثانياً: وظائف الكادر التعليمي : ولا يشترط أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشمل الوظائف المطلوبة معلم ( لغة عربية – لغة انجليزية – كيمياء – فيزياء – رياضيات – دراسات اجتماعية – حاسب الى ) .



ويشترط للتقدم الشروط الاتية :

• الحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ مناسب في التخصص المطلوب.

• يفضل من لديه خبرة سابقة في تدريس مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو المدارس الرسمية.

• إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والوسائل التعليمية التفاعلية، والقدرة على استخدام المنصات التعليمية الحديثة.



ويتم التقديم من خلال ارسال السيرة الذاتية (CV) عبر تطبيق واتساب فقط على الرقم01212977747 مع ضرورة تحديد الوظيفة المتقدم إليها.