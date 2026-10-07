نائب وزير الزراعة يشارك في قمة الأمن الغذائي العالمية بأبوظبي

شارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات قمة الأمن الغذائي العالمية (CFFS) المنعقدة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، والتي تنظمها وزارة التغير المناخي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء (ADAFSA)، وذلك بحضور الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي والإقليمي المشترك، وبتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وافتتح فعاليات القمة، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استعرض خلالها منظور الوزارة نحو تعزيز الشراكات التجارية الخارجية لتطوير نظم أمن غذائي مرنة، مستدامة وآمنة على المستويين العربي والإقليمي.

وعلى هامش القمة، شارك نائب وزير الزراعة في عدد من الجلسات النقاشية التي ركزت على التكامل الدولي لتعزيز التجارة الزراعية، حيث استعرض تحديات الأمن الغذائي وأولويات تحويل النظم الغذائية الزراعية إلى نظم أكثر صموداً واستدامة.

وأكد الصياد عمق العلاقات الأخوية المصرية الإماراتية، مشيراً إلى أهمية دفع حركة التجارة البينية ليس فقط في قطاع الزراعة بل في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك وجذب رؤوس الأموال للنظم الغذائية المبتكرة، فضلا عن دعم جهود الأمن الغذائي الإقليمي وتطوير سلاسل الإمداد.

وشدد نائب وزير الزراعة، على أهمية الشراكة والتعاون الفعال مع المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في القطاع الزراعي، مثل الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي.

النظم البيئية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

وتستعرض أعمال القمة النظم البيئية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ومرونة سلاسل الإمداد الذكية، إلى جانب الجلسات المخصصة للرؤى الوطنية والإقليمية لتعزيز الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط.