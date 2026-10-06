وزير الزراعة يشارك في افتتاح معرض "فروت اتراكشن 2026" بمدريد

شارك علاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح فعاليات المعرض الدولي للفاكهة والخضروات "فروت اتراكشن" (Fruit Attraction 2026) بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، وذلك برفقة نظيره الإسباني "لويس بلاناس" وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسباني، وبحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وشارك في الافتتاح عدد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين، وكبار المسئولين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع الزراعي والتصديري.

وتفقد الوزير أروقة المعرض، كما تفقد الجناح المصري للوقوف على التواجد المتميز للشركات المصرية، والتي تشهد مشاركة قوية هذا العام بوجود نحو 90 شركة مصرية تبرز جودة المنتجات الزراعية والتطور الكبير الذي شهده القطاع في مصر.

والتقى فاروق بالعارضين والمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، واستمع إلى رؤاهم حول سبل التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أهمية المعرض في إتاحة التواصل المباشر مع العملاء والتفاوض على التعاقدات والبرامج التصديرية للموسم الجديد، خاصة أنه ينعقد قبيل انطلاق الموسم التصديري للمحاصيل المصرية.

وعقد وزير الزراعة على هامش المشاركة لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتسهيل حركة التجارة الزراعية بين مصر وإسبانيا، إلى جانب تعزيز فرص نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الدولية.

وأكد فاروق على الأهمية الاستراتيجية لمعرض "فروت اتراكشن" باعتباره أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الخضر والفاكهة الطازجة، لافتاً إلى دوره في تبادل الخبرات والاطلاع على تطورات الأسواق والمنافسة الدولية وأحدث تقنيات الإنتاج والتعبئة، وموضحاً أن المعرض يواصل نموه وإقباله العالمي الواسع بعد أن استقطب في دورته الأخيرة أكثر من 120 ألف زائر من 145 دولة وبمشاركة نحو 2200 عارض من 59 دولة.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تحرص على توفير كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى العمل بشكل مستمر على تحسين مناخ الاستثمار، واوضح أن القطاع الزراعي المصري مليء بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، والزراعة الحديثة، والتعبئة والتغليف، والتوسع في الاستصلاح الزراعي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وشدد فاروق على أن الحفاظ على سمعة المنتج الزراعي المصري في الأسواق العالمية يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والتكويد وتتبع الشحنات، إلى جانب الإحكام الصارم للإجراءات الحجرية، وأكد استمرار الجهود لتذليل كافة العقبات أمام حركة التصدير والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الواعدة في مختلف قارات العالم.