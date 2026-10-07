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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تحذر من معلومات كاذبة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون

روسيا
روسيا
القسم الخارجي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن منظمة الصحة العالمية أُبلغت بصورة كاملة بشأن حالة الالتهاب الرئوي مجهول السبب في إقليم إيركوتسك.

ودعا بيسكوف المواطنين إلى الاعتماد على بيانات روسبوتريبنادزور، مشيرًا إلى أن الهيئة تصدر بانتظام معلومات مفصلة حول الوضع الوبائي.

ووفقًا لبيسكوف، نشرت وسائل الإعلام قدرًا كبيرًا من المعلومات حول الوضع الوبائي في إقليم إيركوتسك، إلا أن معظمها غير صحيح.

وفي تعليقه في وقت سابق على التقارير التي تحدثت عن وجود طاعون أو عدوى أخرى في المنطقة، دعا بيسكوف الجمهور إلى الاعتماد على تقييمات المتخصصين المؤهلين في روسبوتريبنادزور، بدلًا من الشائعات والتكهنات غير المستندة إلى معلومات موثوقة.

وأعلنت هيئة الرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، اليوم الأربعاء روسبوتريبنادزور، الانتهاء من مراجعة مدى الالتزام بمتطلبات السلامة البيولوجية في إقليم إيركوتسك، مؤكدة عدم رصد أي حالات طارئة مرتبطة بالعمل مع مسببات الأمراض.

وأشارت الهيئة كذلك إلى أن منظمة الصحة العالمية نشرت تقييمًا يفيد بعدم وجود مخاطر مرتبطة بحالة التهاب رئوي مكتسب من المجتمع في إيركوتسك.

وبحسب روسبوتريبنادزور، نشرت منظمة الصحة العالمية بدورها تقييمًا يفيد بعدم وجود مخاطر مرتبطة بحالة الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع في إيركوتسك.

وسبق أن أفادت روسبوتريبنادزور بأن موظفة في أحد معاهد مكافحة الطاعون في إقليم إيركوتسك شُخصت إصابتها بالتهاب رئوي مجهول السبب.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ مجموعة خاصة من الإجراءات استجابة للحالة.

وأظهرت اختبارات موسعة لعينات أُخذت من المريضة عدم وجود كائنات دقيقة مرتبطة بطبيعة عملها.

وأظهرت فحوص لاحقة تسجيل حالتين للإصابة بفيروس كورونا وحالتين للإصابة بفيروس الأنف بين الأشخاص الذين خالطوا المرأة.

ويُسجل إقليم إيركوتسك نحو 16 ألف حالة إصابة بالعدوى الفيروسية التنفسية الحادة أسبوعيًا، دون تسجيل أي زيادة في عدد الحالات خلال الأسبوعين الماضيين.

ولا يزال الوضع الصحي والوبائي في إقليم إيركوتسك مستقرًا.

دميتري بيسكوف منظمة الصحة العالمية حالة الالتهاب الرئوي إقليم إيركوتسك روسبوتريبنادزور

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