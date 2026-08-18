رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من/ مصطفى شيخون، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه رئيسا جديدا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و/ وليد جمال الدين، الرئيس السابق للهيئة، وذلك في إطار تسليم وتسلم مهام رئاسة الهيئة.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الوطنية التي قام بها/ وليد جمال الدين، خلال توليه مسئولية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، في ظل سعي الدولة لتصبح المنطقة الاقتصادية وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، ومسارا متكاملا لتوطين مختلف الصناعات والخدمات اللوجستية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من جاهزية غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، بالإضافة لتوافر مصادر الطاقة، والعمالة المؤهلة.

كما رحب الدكتور مصطفى مدبولي بـ مصطفى شيخون، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه لاستكمال مسيرة العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للبناء على ما تحقق من إنجازات منذ القرار الجمهوري بإنشائها؛ لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون مقصدا استثماريا عالميا، وجذب كبرى الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية المتطورة، وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

من جانبه، عبر مصطفى شيخون عن سعادته بهذا اللقاء، والذي يشهد تقليدا مميزا في تسليم وتسلم مهام رئاسة الهيئة، بما يعكس حرص الدولة على استكمال مسيرة العمل دون توقف، والبناء على ما تحقق، كما عبر عن سعادته بالثقة الكبيرة التي أولاها له الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تولي رئاسة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، لتصبح المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار العالمي، ومواصلة مسيرة قصص النجاح التي تحققت خلال السنوات الماضية، بالتعاون بين الهيئة والمستثمرين والمطورين الصناعيين ومشغلي الموانئ العالميين، على صعيد جذب الاستثمارات وتداول البضائع، وكذلك التوسع في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات، وأيضا إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، عبر وليد جمال الدين عن سعادته مع انتهاء مرحلة من مسيرته المهنية داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بدأت منذ يناير 2020 مديرًا تنفيذيًا للهيئة، ثم نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وصولًا إلى تشريفه بتكليف من الرئيس برئاسة الهيئة في أغسطس 2022.

وتقدم وليد جمال الدين بخالص الشكر والتقدير ل الرئيس على ثقته الغالية ودعمه المستمر، مؤكدا أنها ثقة حملتنا مسئولية، وعملنا على ترجمتها إلى إنجازات تعكس الرؤية المصرية الطموحة لهذا الصرح الوطني، لافتا إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية، ورغم ما شهده العالم من أزمات وتحديات متلاحقة، نجحت الهيئة في التعاقد على العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 16.4 مليار دولار، توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، فضلًا عن تخصيص نحو 21.3 مليون متر مربع من الأراضي للمشروعات الاستثمارية.

كما عبر عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على متابعته ودعمه المستمر لجهود الهيئة وتوطين الصناعة وتطوير الموانئ، ومشاركته في افتتاح العديد من المشروعات اللوجستية والمحطات البحرية، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولأبنائها ولرئيسها مصطفى شيخون وشركائها في مواصلة هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات.