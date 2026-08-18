قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
البكالوريا المصرية.. أستاذ علم نفس يكشف عن تفاصيل المسارات وفرص تحسين الدرجات
توقيع إعلان نوايا مصري بريطاني بشأن الهجرة عقب مباحثات عبد العاطي وداوتي
أموال بلا حدود.. لماذا أصبح الدوري الإنجليزي أكبر سوق للانتقالات في العالم؟
رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
7 خدمات أساسية للسجل المدني عبر منصة "مصر الرقمية".. تعرف عليها
الأرصاد: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدًا في القاهرة 34 درجة
برشلونة يمنح أتلتيكو مدريد مهلة أخيرة لحسم صفقة ألفاريز
ضعف سوق العمل البريطانية والوظائف الشاغرة عند أدنى مستوى منذ 2021
من شارع تقليدي لوجهة سياحية وتجارية.. تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين
الصحة الفلسطينية: 1,266 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة
وظائف الغزل والنسيج .. فرص عمل برواتب من 7 لـ 9 آلاف جنيه في 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من/ مصطفى شيخون، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه رئيسا جديدا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و/ وليد جمال الدين، الرئيس السابق للهيئة، وذلك في إطار تسليم وتسلم مهام رئاسة الهيئة.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الوطنية التي قام بها/ وليد جمال الدين، خلال توليه مسئولية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، في ظل سعي الدولة لتصبح المنطقة الاقتصادية وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، ومسارا متكاملا لتوطين مختلف الصناعات والخدمات اللوجستية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من جاهزية غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، بالإضافة لتوافر مصادر الطاقة، والعمالة المؤهلة.

كما رحب الدكتور مصطفى مدبولي بـ مصطفى شيخون، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه لاستكمال مسيرة العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للبناء على ما تحقق من إنجازات منذ القرار الجمهوري بإنشائها؛ لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون مقصدا استثماريا عالميا، وجذب كبرى الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية المتطورة، وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

من جانبه، عبر مصطفى شيخون عن سعادته بهذا اللقاء، والذي يشهد تقليدا مميزا في تسليم وتسلم مهام رئاسة الهيئة، بما يعكس حرص الدولة على استكمال مسيرة العمل دون توقف، والبناء على ما تحقق، كما عبر عن سعادته بالثقة الكبيرة التي أولاها له الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تولي رئاسة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، لتصبح المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار العالمي، ومواصلة مسيرة قصص النجاح التي تحققت خلال السنوات الماضية، بالتعاون بين الهيئة والمستثمرين والمطورين الصناعيين ومشغلي الموانئ العالميين، على صعيد جذب الاستثمارات وتداول البضائع، وكذلك التوسع في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات، وأيضا إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، عبر وليد جمال الدين عن سعادته مع انتهاء مرحلة من مسيرته المهنية داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بدأت منذ يناير 2020 مديرًا تنفيذيًا للهيئة، ثم نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وصولًا إلى تشريفه بتكليف من الرئيس برئاسة الهيئة في أغسطس 2022.

وتقدم وليد جمال الدين بخالص الشكر والتقدير ل الرئيس على ثقته الغالية ودعمه المستمر، مؤكدا أنها ثقة حملتنا مسئولية، وعملنا على ترجمتها إلى إنجازات تعكس الرؤية المصرية الطموحة لهذا الصرح الوطني، لافتا إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية، ورغم ما شهده العالم من أزمات وتحديات متلاحقة، نجحت الهيئة في التعاقد على العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 16.4 مليار دولار، توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، فضلًا عن تخصيص نحو 21.3 مليون متر مربع من الأراضي للمشروعات الاستثمارية.

كما عبر عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على متابعته ودعمه المستمر لجهود الهيئة وتوطين الصناعة وتطوير الموانئ، ومشاركته في افتتاح العديد من المشروعات اللوجستية والمحطات البحرية، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولأبنائها ولرئيسها  مصطفى شيخون وشركائها في مواصلة هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات.

مدبولي مجلس الوزراء الوزراء السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

بيزيرا

عبدالناصر محمد: بيزيرا لا يستحق الاستمرار مع الزمالك وإمام عاشور لازم يتباع

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

ترشيحاتنا

شقق الايجار التمليكي

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

بالصور

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد