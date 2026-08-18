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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي موقف النادي الأهلي من احتراف إمام عاشور، لاعب الفريق، وسبب غياب اللاعب مؤخرًا عن الظهور مع الفريق في المباريات الودية.

وقال محمد أبو علي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إمام عاشور تعرض لإصابة قوية خلال مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم، وليس صحيحًا أن غيابه بسبب أزمة تجديده».

وأردف قائلًا: «الأقرب لإمام عاشور أن يكون على مقاعد البدلاء أمام برشلونة وأن يُشارك في جزء من المباراة».

وتابع قائلًا: «آدم وطني طريقته جعلته يخسر النادي الأهلي، رغم أنه من أكثر الوكلاء الذين كانوا سببًا في إدخال أموال للنادي سواء في صفقة وسام أبو علي أو صفقة محمد عبد المنعم».

وحول احتراف أي لاعب في الفترة المقبلة، قال أبو علي: «الأهلي قافل قصة رحيل أي لاعب من لاعبيه لأنه يرغب في الإبقاء على عناصر الفرقة الأساسية ومصالحة جماهيره بعد الموسم السيء الماضي، لذلك الأهلي غير مستعد للتفريط في أي لاعب، والنادي أبلغ اللاعبين برفضه أي عروض لاحتراف اللاعبين».

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