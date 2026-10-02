جوارديولا يدرس قرارًا جديدًا بسبب أزمة مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، يدرس حضور المباراة المقبلة للفريق على ملعب «الاتحاد»، في ظل الأزمة التي يعيشها النادي بسبب قضيته المالية.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت ثبوت إدانة مانشستر سيتي في 114 من أصل 115 مخالفة مالية، وسط ترقب للعقوبات المحتملة على النادي.

وحسب التقارير، أبلغ جوارديولا مسؤولي مانشستر سيتي برغبته في التواجد بجوار الفريق، خلال الفترة الحالية.

ويستعد السيتي لمواجهة ليفربول يوم 11 أكتوبر، قبل استضافة باريس سان جيرمان ثم إيبسويتش على ملعب «الاتحاد».

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد أول 5 جولات.