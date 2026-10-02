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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة دفاعية محلية جديدة تدخل حسابات الأهلي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن حمدي موسى، مدافع فريق مسار دخل دائرة اهتمامات إدارة القلعة الحمراء، تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

حمدي موسى يدخل حسابات الأهلي 

 

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تتابع اللاعب، وبدأت في تجهيز التقارير الفنية الخاصة بمستواه، تمهيدًا لعرضها على الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، من أجل التعرف على مدى ملاءمته لاحتياجات الفريق الفنية.

وأضاف أن الأهلي طلب متابعة حمدي موسى بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، على أن تستمر عملية المراقبة حتى نهاية يناير المقبل، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي مسار للحصول على خدمات اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي لا ترغب في التسرع بحسم الصفقة، خاصة أن اللاعب ينشط في دوري الدرجة الثانية، لذلك تسعى إلى تقييم مستواه بشكل كامل، من خلال متابعة مشاركاته ومردوده الفني خلال المباريات المقبلة.

وأكد أن التقارير الفنية التي يتم إعدادها عن اللاعب ستتضمن العديد من الجوانب، على رأسها مستواه الدفاعي، قدراته البدنية، التعامل مع المواجهات الفردية، إلى جانب مدى قدرته على التأقلم مع أسلوب لعب الأهلي.

ومن المنتظر أن يحسم حسين عموتة موقفه النهائي من اللاعب بعد انتهاء فترة المتابعة، سواء بالتوصية بالتعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة، وفقًا لاحتياجات الفريق في الخط الخلفي.

الأهلي الحسين عموتة حمدي موسى مسار الدوري المصري

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