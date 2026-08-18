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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
البهى عمرو

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة تتواصل، مشيراً إلى تسيير القافلة التاسعة بعد المئتين، والتي ضمت مئات الشاحنات محملة بأكثر من 2500 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية.

وأوضح عادل، أن المساعدات تشمل سلعاً غذائية أساسية مثل الأرز والمكرونة والزيت والسكر، فضلاً عن مشتقات بترولية لتشغيل المستشفيات والمخابز والمنشآت الحيوية المتبقية في القطاع، إلى جانب الأدوية والمستلزمات العلاجية.

وأضاف أن معبر رفح شهد مغادرة دفعة جديدة من المتعافين الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، بالتزامن مع استعداد الطواقم الطبية لاستقبال الدفعة الـ76 من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج والرعاية في مصر.

المساعدات الإنسانية الفلسطينيين قطاع غزة غزة

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