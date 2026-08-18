وزير الأوقاف للأئمة: العناية بالمسجد ليست مجرد وظيفة بل رسالة وأمانة وشرف

عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا مع أئمة مديرية أوقاف الجيزة، بمسجد المغفرة بحي العجوزة، بحضور الدكتور السيد عبدالباري - رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ سيد عمارة - مدير مديرية أوقاف الجيزة، وذلك لبحث سبل الارتقاء بمنظومة العمل الدعوي بمديرية أوقاف الجيزة، وتعزيز أداء الأئمة، بما يواكب رؤية الوزارة في بناء الشخصية الوطنية ونشر الفكر الرشيد.

وأوضح وزير الأوقاف، أن خدمة المسجد والقيام على شئونه ينبغي أن تكون في دائرة اهتمام الإمام وفي مقدمة أولوياته، وأن يؤدي هذه الرسالة بصدق وإخلاص؛ رجاء أن يفيض الله عليه من الخير والبركة وسعة الرزق جزاءً لإخلاصه وعنايته ببيت من بيوت الله، مشيرًا إلى أن الإمام متى جعل المسجد في مقدمة اهتمامه وأخلص في خدمته، كان بينه وبين الله حال خاص، وفتح الله له أبواب الخير والبركة، وتيسرت له سبل أداء رسالته، مؤكدًا أن العناية بالمسجد ليست مجرد مسئولية وظيفية، وإنما هي رسالة وأمانة وشرف.

وشدد الوزير أهمية التحصين من الفكر المتطرف، مؤكدًا أن الإمام يتحمل مسئولية كبيرة في بناء الوعي الصحيح، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المنحرفة قبل أن تجد طريقها إلى عقول الشباب والنشء، من خلال خطاب دعوي واعٍ يقوم على العلم والفهم الصحيح للدين، ويرسخ قيم الاعتدال والرحمة والانتماء، ويحمي المجتمع من الغلو والتطرف.

رسائل الوزير للأئمة

وحث الوزير الأئمة على العناية بعدد من الأمور التي تعزز رسالة المسجد وتعمق أثره في المجتمع، وفي مقدمتها الاهتمام بنظافة المسجد ومحيطه، وتعليم رواده المحافظة على بيوت الله وتعظيمها، وترسيخ ثقافة النظافة في نفوسهم، إلى جانب الإتقان في أداء العمل، من خلال التزام الإمام بمسجده، والقيام على شئونه، وعدم التقصير في أداء واجبه، والحرص على الانتظام في الدروس والأنشطة الدعوية، بما يجعل المسجد حاضرًا بصورة فاعلة في حياة رواده.

كما دعا وزير الأوقاف الأئمة إلى القيام بدور فاعل في لم شمل الأسرة، من خلال متابعة أحوال جمهور المسجد، والاهتمام بأسرهم وأحوال بيوتهم، والاقتراب من قضاياهم ومشكلاتهم، والعمل على الإصلاح وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أفراد الأسرة، مؤكدًا أهمية غرس قيمة حسن الجوار في نفوس رواد المسجد، بحيث يخرج المصلِّي وقد عظمت في نفسه حرمة جاره، فلا يؤذيه بأي نوع من أنواع الإيذاء، ويكون المسجد منطلقًا لترسيخ قيم الرحمة وحفظ الحقوق وحسن المعاملة.

دور مؤثر في توعية المجتمع

وأكد الوزير أن ملف الأئمة يُعد أحد المحاور الرئيسة في العمل الدعوي، لما يضطلع به الأئمة من دور مؤثر في توعية المجتمع، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وتعزيز الوعي المجتمعي، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير الأداء الدعوي، والارتقاء بمستوى الأئمة علميًّا ومهاريًّا، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز رسالة المسجد.

واختتم وزير الأوقاف اللقاء بتأكيد أن نجاح الإمام لا يقاس فقط بما يؤديه من درس أو خطبة، وإنما بقدر ما يتركه المسجد من أثر في حياة الناس، وبقدر ما يخرج منه من وعي وخلق ورحمة وانتماء، داعيًا الأئمة إلى أن يجعلوا مساجدهم بيوتًا للعلم والسكينة والأمان، وأن يكون كل إمام قدوة في عمله وأخلاقه وعلاقته بالناس، مع الاهتمام بإقامة الاحتفالات بذكرى مولد سيدنا رسول الله ﷺ في المساجد، ونحن في شهر ربيع الأنوار، بما يملأ وعي الناس بمعاني المحبة والألفة والاقتداء بسيدنا النبي ﷺ، ويعزز رسالة المسجد، ويجعل منه منارة للخير والبناء وخدمة المجتمع.

وأعرب أئمة أوقاف الجيزة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الأوقاف على اهتمامه بتطوير العمل الدعوي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد بذل المزيد من الجهد والعمل، والالتزام بخطة الوزارة وتوجيهاتها، للارتقاء بمنظومة العمل الدعوي، وتعزيز دور الأئمة في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف الوزارة الدعوية والتوعوية.