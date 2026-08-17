الأوقاف: بدء إجراءات التعاقد لدفعة «الإمام حسن العطار» من الأئمة الجدد

بدأت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، إجراءات التعاقد مع المرشحين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس من دفعة «الإمام حسن العطار»، بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف.

ويأتي ذلك بعد استيفائهم مسوغات التعاقد وإتمامهم التدريب اللازم، ومن المقرر أن تستمر إجراءات التعاقد ليومي الثلاثاء والأربعاء ١٨-١٩ من أغسطس ٢٠٢٦م، وفقًا للجدول المعلن مسبقًا.

إجراءات التعاقد لدفعة «الإمام حسن العطار» لوظيفة إمام وخطيب ومدرس

وشهد اليوم الأول حضور المرشحين من محافظات: الإسكندرية، والإسماعيلية، والأقصر، والبحيرة، والجيزة، والدقهلية، والسويس، والشرقية، والغربية، تمهيدًا لتسلمهم العمل وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

وأكدت وزارة الأوقاف للأئمة المتعاقدين ضرورة التوجه للمديريات التابعين لها لاستلام العمل يوم الخميس الموافق ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.