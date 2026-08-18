مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

يعد المشمش من الفواكه الصيفية المحببة للكثيرين، ولا يتميز فقط بمذاقه الحلو، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي تجعله إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي.

فوائد المشمش..

ويحتوي المشمش على فيتامينات ومعادن أبرزها فيتامين A وفيتامين C والبوتاسيوم والألياف الغذائية، وهي عناصر ترتبط بعدد من الوظائف الحيوية في الجسم.

ووفقا لموقع بولد سكاى، من أبرز فوائد المشمش أنه مصدر جيد لفيتامين A، الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العينين، كما يحتوي على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا، إلى جانب دوره في تكوين الكولاجين.

كما يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في المشمش على دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات.

ويحتوي المشمش كذلك على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لوظائف العضلات والأعصاب وتوازن السوائل في الجسم.

ويتميز المشمش الطازج بانخفاض سعراته نسبيًا؛ إذ تحتوي ثمرة واحدة متوسطة الحجم تقريبًا على 16 سعرة حرارية، مع توفير مجموعة من الفيتامينات والمعادن.