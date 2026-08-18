احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

كشف الدكتور جميل القدسي، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن علاقة محتملة بين بعض الأعراض اليومية واضطراب مستوى الصوديوم في الجسم، موضحًا أن الشعور بالعصبية وسرعة الاستفزاز والإرهاق والصداع والقلق قد يكون من العلامات التي تستدعي الانتباه إلى مستوى هذا العنصر في الجسم.

وأوضح القدسي ، أن الصوديوم لا يقتصر دوره على كونه أحد مكونات ملح الطعام، وإنما يعد من العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم، خاصة فيما يتعلق بتوازن السوائل ووظائف الأعصاب والعضلات.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض مثل الإرهاق أو الصداع أو الشعور بالقلق والعصبية قد يهتمون بالحصول على الصوديوم من مصادره الغذائية الطبيعية، لافتًا إلى وجوده بنسب متفاوتة في عدد من الأطعمة.

ومن بين الأطعمة التي ذكرها الدكتور جميل القدسي: السبانخ، والفلفل، واللفت، والطماطم، والبطاطا، بالإضافة إلى التين والأناناس والخوخ والموز والعنب والبرتقال، فضلًا عن بعض البهارات والتوابل.

وأكد أن وجود الصوديوم في النظام الغذائي يرتبط باحتياجات الجسم، مشيرًا إلى أهمية الانتباه إلى مصادره وعدم التعامل مع الأعراض الصحية بشكل منفصل عن أسبابها.

وفي الوقت نفسه، فإن العصبية أو الصداع أو القلق ليست أعراضًا خاصة بنقص الصوديوم وحده، وقد تنتج عن أسباب صحية متعددة، لذلك لا يُنصح بزيادة تناول الملح بصورة عشوائية، خاصة عند وجود أعراض مستمرة أو شديدة، ويُفضل إجراء الفحوصات اللازمة واستشارة الطبيب لتحديد السبب.