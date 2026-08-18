ليس مريضا.. حقيقة إعياء الفنان محمد صبحي ودخوله المستشفى.. خاص

كشف مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي حقيقة تعرضه إلى أزمة صحية دخل على أثرها أحد مستشفيات أكتوبر وذلك بعد شعوره بحالة من الإعياء الشديد.

وقال المصدر فى تصريح خاص لصدى البلد : الفنان محمد صبحي ليس مريضا ولا محجوزا، وذهب لإجراء فحوصات متفق عليها مع الطبيب كل فترة ومن المقرر أن يغادر اليوم أو غدا بعد انتهاء الفحوصات.

محمد صبحي يكشف عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة التقديرية

من ناحية أخرى أعرب الفنان محمد صبحي عن امتنانه عقب فوزه بجائزة الدولة التقديرية لعام 2026 في مجال الفنون، موجهًا الشكر إلى الجهات التي رشحته لنيل الجائزة، وذلك بعد إعلان النتائج خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة قال فيها: “كل الشكر والاحترام والتقدير للدولة، ولنقابة المهن التمثيلية، وجامعة القاهرة على ترشيحهم.”

وجاء إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 خلال مؤتمر عقده المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، حيث أكد أن جوائز الدولة تعد من أرفع أوسمة التكريم التي تمنحها الدولة للمبدعين والباحثين، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم الحياة الثقافية والفكرية والعلمية.