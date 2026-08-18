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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة أديب تكشف سبب شرائها الملابس المستعملة: مش عيب.. ومعظم البراندات بيكون وراها سياسات

اميره اديب
اميره اديب
يمنى عبد الظاهر

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب عن الأسباب التي دفعتها إلى شراء الملابس المستعملة، رغم امتلاكها سابقًا علامة تجارية للملابس، موضحة أن قرارها جاء بعد اهتمامها بقضايا البيئة وتأثير صناعة الأزياء عليها.

وأوضحت أميرة، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أن حضورها فعالية تناولت قضايا البيئة جعلها تعيد التفكير في طبيعة عملها بمجال الملابس، بعدما علمت أن كميات الملابس الموجودة حول العالم تكفي لأجيال عديدة، وهو ما اعتبرته أمرًا مؤثرًا بشكل كبير على البيئة.

وأضافت: «سبب إني بقيت أشترى لبس مستعمل هو نفس السبب اللي خلاني أبطل أشتغل في البراند بتاعي، أول سبب إني روحت إيفنت عن البيئة، وعرفت فيه إن عندنا لبس يكفي 10 أجيال، ودي حاجة بتأثر على البيئة جدًا، وحسيت إني حاطة إيدي في حاجة بتساهم في تبوظ البيئة».

واختتمت أميرة أديب حديثها قائلة: «مش عيب إنى اشترى ملابس مستعملة، أنا غنية مش غبية، رابع سبب إنى مش بجرى ورا البراندات الكبيرة، أنا بجرى ورا قيمى، ومعظم البراندات الكبيرة بيكون وراها سياسات مش من قيمي».

الفنانة الشابة أميرة أديب البراندات الكبيرة اشترى ملابس مستعملة لبس مستعمل الملابس المستعملة

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